¿Qué es la línea negra que tienen los camarones? Te explicamos la razón por qué la deberías retirar antes de comerlos.

Siempre que se piensa en mariscos se piensa en unos ricos camarones en todas sus presentaciones, tales como:

Camarones empanizados con coco

Espagueti a la boloñesa con camarones

Brochetas de camarón

Camarones envueltos

Camarones al mojo de ajo

Arroz frito con camarones

Caldo de camarón

Sushi de camarón

Tostadas de camarón

Camarones al ajillo

Este rico animal obtenido del océano representa una parte importante de la economía del México y es consumido por los fans de la cocina del mar.

Los mariscos, en particular los camarones, destacan por su alto valor nutritivo y existen una variedad de platillos que se preparan con ellos.

Pero a la hora de cocinar o comer los camarones, debes revisar que estén limpios y libres de la línea negra que se ve en una parte de su delicioso cuerpo.

Camarones (Sri Lanka / Unsplash)

¿Por qué se debe limpiar la línea negra que tienen los camarones?

Los camarones al pertenecer al grupo de los crustáceos, su cuerpo se divide en 3 partes bien diferenciadas:

Cabeza (Cefalón)

Torax (pereión)

Abdomen (pleón)

En su abdomen los camarones cuentan con un número variado de apéndices y son capaces de detectar cambios tales como las corrientes de agua.

Sin embargo, también estos crustáceos son conocidos como “Las cucarachas del mar”, y su dieta está basada en la filtración de materia orgánico, pero también son depredadores y carroñeros.

Es así que la línea negra de los camarones forma parte del intestino que se encuentra dividido y ahí se almacenan las heces.

Si la línea negra de los camarones se come no temas por tu salud pues no representa un peligro.

Camarón haciendo yoga (Paul Fuentes)

¿Es dañino comer los camarones con la línea negra?

Aunque esta parte puede sonar asquerosa en un principio no se considera dañino digerir la línea de los camarones, pero sí puede darle otro sabor al animal o el platillo preparado con él.

En la mayoría de restaurantes no se retira la línea negra y normalmente se cuecen con todo. Esta le da un sabor amargo y podría no ser del gusto de todos. En especial para aquellos comensales más sofisticados.

Venta de camarón (María Martínez/Cuartoscuro)

Retira la línea negra de los camarones para evitar un sabor amargo en tus platillos

De acuerdo con Jesús Magall, creador de contenido en TikTok dedicado a estudiar los microorganismos, no existe riesgo al ingerir la línea negra de los camarones.

Eso si te recomendamos quitar la línea negra para que no le de un sabor amargo a tus platillos de camarones.

Con información de Imagen digital, Esdeciencia.com y El Financiero