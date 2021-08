¿Qué come el niño diagnosticado con ‘fobia a la comida’?

En Norfolk, Reino Unido, un niño llamado Ashton Fisher se alimentó durante 10 años de media barra de pan blanco y yogur debido a su fobia a la comida.

De acuerdo con los especialistas, el niño de 12 años padece ‘Trastorno por Evitación Restrictiva de la Ingesta de Alimentos’ (ARFID, por sus siglas en inglés).

Cara, la madre del niño, comentó que probablemente su hijo desarrolló su fobia a la comida cuando era bebé.

La mujer de 49 años explicó que la fobia de su hijo se debe al reflujo que tuvo cuando era bebé, ya que parece ser un desencadenante común entre las personas que padecen ARFID.

Cara también comentó que su mayor preocupación es que el niño no obtenía los nutrientes necesarios’

Los padres de Ashton Fisher intentaron durante mucho tiempo que el niño comiera otro tipo de comida.

La madre reveló que al intentar darle comida diferente, el niño sufría ‘ataques de pánico horrendos’.

Sin embargo, al entrar a la secundaria, Ashton Fisher decidió buscar ayuda profesional para poder enfrentar su fobia a la comida.

“Hasta hace poco, Ashton ha estado bien porque no conoce nada diferente. Pero sus compañeros en la escuela secundaria han notado que no come y se ha vuelto incómodo para él. No quiere ser diferente”

Cara, madre de Ashton Fisher