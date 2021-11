Premios Metro: ‘Poder Prieto’ exige más inclusión de morenos en el teatro mexicano

En la ceremonia de los Premios Metro 2021, el movimiento ‘Poder Prieto’ exigió más inclusión de personas morenas en el teatro mexicano.

Durante un acto encabezado por los actores Conchi León y César Enriquez, ‘Poder Prieto’ alzó la voz contra el racismo que existe en el medio artístico nacional .

Asi, ‘Poder Prieto’ demandó a productores y directores cambiar sus narrativas al representar a la gente morena y también, darle las mismas oportunidades que a la de piel clara.

La noche del miércoles 24 de noviembre, la campaña ‘Poder Prieto’ tomó el escenario de los Premios Metro 2021, que reconoce a las mejores obras de teatro producidas en México.

En un performance, Conchi León y César Enriquez, con sus personajes de ‘Mestiza Power’ y ‘La Prietty Guoman’, exhibieron la situación a la que se enfrentan los actores morenos cuando buscan trabajo:

Así, lamentaron que pese al talento de un actor, quienes llevan las riendas del teatro mexicano sólo se fijen en su tono de piel para asignarles un personaje :

Ante ello, los actores de ‘Poder Prieto’ pidieron a los productores de teatro mexicano que de una vez por todas combatan la discriminación en el medio.

Esto, consideraron, evitará que las nuevas generaciones crezcan pensando que su color de piel les cerrará puertas y podrán enfocarse en cultivar sus talentos:

‘Poder prieto’ es algo más que un rostro en la pantalla, es nuestra manera de decirles a las nuevas generaciones que el color de su piel no los hace menos que nadie, no los hace enemigos de nadie. ‘Poder prieto’ es nuestra manera de decirles a las nuevas generaciones que van a tener representación digna en el cine, la televisión y el teatro”

Así, los actores de ‘Poder Prieto’ reiteraron su exigencia de terminar con la discriminación y la invisibilización de la gente morena a quienes llevan las riendas del teatro:

“Queremos decirles que esto no es una discusión, de verdad no está a discusión y no es un problema entre morenos y blancos, simplemente estamos poniendo una semilla... que visibiliza la discriminación por nuestro color de piel...hagamos de nuestro México una tierra que permita que todes crezcamos libre a nuestro destino

Conchi León y César Enriquez, actores de 'Poder Prieto'