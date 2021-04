Un accidente en la pierna la dejó sin poder depilarse y ahora Millie Mclay ha tenido que soportar las burlas

Millie Mclay ha recibido múltiples burlas al tener una pierna sin depilar; y es que la joven de 23 años residente del Reino Unido sufrió un accidente mientras practicaba equitación, por lo que le tuvieron que colocar un marco de metal en su extremidad, tal como muestran las fotos de Instagram.

Esto la dejó sin la posibilidad de poder depilarse, ya que los médicos le comentaron que si lo hace, pequeños trozos de vello podrían entrar por los orificios que hicieron para colocarle el metal, y estos podrían llegar hasta sus huesos. Así que Millie prefirió acatar las órdenes.

No obstante, siguió con su vida y cuando por fin pudo sostenerse para realizar un poco de ejercicio, publicó fotos y videos como lo hacía siempre, mostrando sus rutinas. Pero oh, sorpresa, al parecer lo que más llamó la atención de Millie Mclay no fue su valentía y constancia, sino que tiene una pierna sin depilar.

"No lo hice para tratar de normalizar el vello corporal. Todavía tengo riesgo de sufrir una infección profunda y en ese caso tendrían que amputarme la pierna" Millie Mclay.

Las burlas llegaron a niveles insospechados, un grupo de internautas comenzó a llamarla 'Chewbacca' , como el popular personaje de Star Wars, y a lanzar rumores acerca de que en realidad no es una mujer, sino un hombre. Sin embargo, gracias a ello Mclay decidió dejar de depilarse por completo pues afirma que no le importa el tema, ya que su salud es mucho más importante.

Eldina Jaganjac lleva un año sin depilarse las cejas ni el bigote

Eldina Jaganjac es una joven de 32 años residente de Copenhague, capital de Dinamarca, que recientemente cumplió un año sin depilarse las cejas ni el bigote y lo presumió en Instagram pero no por el hecho en sí, sino porque para ella han sido 12 meses de vivir sin convenciones sociales.