Met Gala 2025: Tema, cuándo es, invitados, dónde ver y todo lo que se sabe para el evento del próximo año.

Después de varios meses de ausencia, la Met Gala 2025 el evento anual de moda a nivel global ha confirmado el tema oficial de su nueva edición.

Como cada año, se pronostica que ésta será una de las muestras estelares del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

La Met Gala 2025 es uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda con un enfoque en la elegancia y la historia del estilo.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025? La moda masculina será el tema central del evento

Reuniendo a los nombres más importantes de la moda y Hollywood, la Met Gala 2025 es posiblemente el evento más crucial en nuestros calendarios cada año.

El miércoles 9 de octubre, Vogue compartió detalles sobre el evento que se celebra anualmente el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

La próxima edición tendrá un toque especial, ya que es la primera vez desde 2003 que su tema recorrerá la historia de la moda masculina.

Kim Kardashian en la Met Gala 2024 (Getty Images vía AFP)

El tema de la Met Gala de 2025 se ha anunciado como “Superfine: Tailoring Black Style” indagará en el ‘dandismo’ de los hombres negros.

El tema como la colección están inspirados en el trabajo del libro de Monica L. Miller de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”

Estos eran hombres que se distinguían por su elegancia en la vestimenta y cubrirán el período desde el siglo XVIII hasta el presente.

A través de una narrativa visualmente rica y multidisciplinar, la muestra invitará a descubrir la historia del dandismo negro.

¿Cuándo es la Met Gala 2025? Esta es la fecha oficial

Se anuncia que la Met Gala 2025, el MET Museum de Nueva York indagará en el ‘dandismo’ de los hombres negros en su gran exposición de primavera.

La Met Gala 2025 tendrá lugar el 5 de mayo de 2025, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que ha sido el lugar tradicional del evento.

Blake Lively en Met Gala 2022 (ANGELA WEISS)

¿Quiénes son los copresidentes de la Met Gala 2025?

Se han revelado los copresidentes de la próxima Met Gala 2025 y en esta edición todos serán hombres.

Excepto la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, que siempre está presente como una de las principales jefas del evento:

Pharrell Williams

Lewis Hamilton

A$AP Rocky

Colman Domingo

Anna Wintour (Marion Curtis/StarPix for Sony P)

¿Quienes son los invitados de la Met Gala 2025?

Met Gala 2025, el evento de moda más importante de Nueva York reunirá personalidades del mundo de la televisión, el cine, el deporte y la música.

La lista de invitados es un secreto muy bien guardado, a diferencia de otros eventos culturales para recaudar fondos, el Met Gala es solo por invitación.

A medida que se acerque la fecha, se espera que el Museo Metropolitano de Arte revele oficialmente a cada uno de los invitados de la Met Gala 2025.

Shakira en la Met Gala 2024 (@carolinaherrera / Instagram)

¿Donde ver la Met Gala 2025?

Met Gala 2025 estará disponible para disfrutar en vivo a través de las redes oficiales del evento.

La cuenta de Vogue en YouTube es la elegida para transmitir la llegada de los invitados a la alfombra roja y los momentos más destacados de la noche.