The most famous foods around the world:



🇮🇹 Pizza 🍕

🇹🇷 Doner Kebab 🥙

🇺🇸 Hamburger 🍔

🇪🇬 Falafel 🧆

🇬🇷 Gyro 🥙

🇮🇱 Hummus

🇷🇺 Caviar

🇨🇳 Pecking duck

🇨🇳 Dim Sum

🇮🇹 Spaghetti 🍝

🇮🇹 Lasagne

🇮🇳 Biryani rice 🍚

🇮🇳 Thali

🇮🇳 Chicken Tandorri

🇪🇸 Paella 🥘

🇫🇷 Escargots De…