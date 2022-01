¿Las quesadillas llevan queso? El divulgador Enrique Ortiz García lo explica en un hilo de Twitter que ya desató polémica.

Esto, porque el tema de las quesadillas con o sin queso siempre enciende y abre el debate entre los habitantes de la CDMX.

Pero, de acuerdo con el también conocido como ‘Tlatoani_Cuauhtemoc’ en la red social, el origen de las quesadilla sí involucra queso. ¿Cómo es esto posible?

El origen de las quesadillas sí lleva queso

A través de Twitter, Enrique Ortiz García explicó que la palabra quesadilla viene de “quesada”; un pastelillo ibérico con queso .

Posteriormente se le agregó el “illa”, que es un diminutivo del español y que forma la palabra “quesadilla”. Por lo tanto, en su origen, era con queso.

No obstante, en México, la preparación de una quesadilla cambió por completo pasando a ser una tortilla de maíz alargada con ingredientes como:

Flor de calabaza

Rajas

Huitlacoche

Granos de elote

Sí, una quesadilla de estas características se parece más a un taco que una quesada , que lleva un kilo de queso fresco, huevos, mantequilla, azúcar, limón rallado y canela en polvo.

Quesada (@Cuauhtemoc_1521)

Las quesadillas mexicanas

En México se trasladó la palabra “quesada”, convirtiéndose en quesadilla, pero no se usó el queso debido a que los mexicas no lo conocían.

Esto quiere decir que la palabra quesadilla no proviene del náhuatl, pues no existe ‘quetzaditzin’ debido a que el idioma no contiene esta letra.

Según explica Luis Fernando Lara, lingüista y director del proyecto del Diccionario del español de México en El Colegio de México, en el continente americano no había ganado.

Esto ocurrió hasta que llegaron las primeras vacas que trajeron los conquistadores. Y allí aparecieron las quesadillas con queso.

En consecuencia, la quesadilla era una tortilla doblada llamada así por su similitud con la masa para la quesada, pero no contenía queso.

Quesadilla (Pixabay)

¿Las quesadillas llevan queso?

Las quesadillas pueden ser con o sin queso, a gusto del consumidor, pues aunque su origen involucra el queso, su elaboración como tal, no.

Finalmente, quesadilla obtiene su significado como tortilla doblada en el libro Nuevo cocinero mexicano de 1888, y se afirma que puede o no llevar queso.