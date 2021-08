Nombran a las quesadillas como el platillo de la ‘Conquista de México’

Recordemos que el 13 de agosto de 1521 la ciudad de Tenochtitlan fue tomada por los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, en nombre del Rey Carlos I de España.

A pesar de que Hernán Cortés llegó a América en 1519, fue hasta 1521 que gracias a una alianza con otros pueblos mesoamericanos , lograron la conquista de México.

Debido a que este acontecimiento que marcó para siempre el rumbo de nuestro país, sucedió exactamente hace 500 años, usuarios de redes sociales no pasaron por alto esta importante fecha.

Fue de ese modo que una publicación del caricaturista, Paco Calderón Cartones, se volvió tendencia en redes sociales, por mostrar unas quesadillas.

De acuerdo con la publicación, los españoles no conocían el chile ni el maíz, por lo tanto tampoco conocían la tortilla.; mientras que los indígenas no conocían el queso.

Resaltando de ese modo que la fusión de ambas culturas fue lo que originó una de las comidas más típicas de México: Las quesadillas.

“Para celebrar los 500 años de la Conquista me cenaré unas mexicanísimas quesadillas: los conquistadores no conocían el maíz ni el chile, los indios no conocían el queso ni el chorizo. Juntos, por partes iguales, hicieron una obra de arte. Se llama México.”

Cuenta de Twitter @CartonCalderon