Un debate encendió las redes sociales: ¿Las consultas médicas en México son demasiado caras? La cobertura nacional de salud ha sido un tema pendiente que esta administración ha buscado resolver con el Plan de Salud IMSS Bienestar.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2021, los costos unitarios de atención médica para no derechohabientes son:

De acuerdo con un reporte del Inegi de 2021, la mayoría de los mexicanos gana 7 mil 380 pesos al mes y el segundo salario que se percibe en el país es de 3 mil 690 pesos; solo 2 de cada 100 mexicanos gana más de 18 mil pesos al mes.

Los precios de las consultas médicas en México generaron un acalorado debate en redes sociales, por un lado, algunas personas defendieron el hecho de que los salarios son insuficientes para pagar por la atención de un doctor.

Sin embargo, otros consideraron que si una persona no puede pagar una consulta médica tiene la solución de asistir a otro lado:

“A ver animal, te explico. Cuando la gente quiere agendar, se le dice el costo de la consulta antes de venir. Es completamente su pedo ver si lo pueden pagar o no. Ni yo ni nadie, tiene porque imaginarse nada. Si no les alcanza, no agendan y buscan mas barato”.

Usuario de Twitter