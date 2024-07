Si tienes un mal de amores, te damos la oración para rezar hoy 29 de julio a San Miguel Arcángel.

Hoy 29 de julio es el Día Internacional del Mal de Amores y si has sufrido alguna decepción romántica esto te interesa.

Pues para cualquier mal de amores a San Miguel Arcángel le deberás rezar su poderosa oración.

San Miguel Arcángel (Pixabay)

Esta es la oración para el mal de amores que se reza hoy 29 de julio a San Miguel Arcángel

Si estás sufriendo el mal de amores ya sea porque has terminado una relación o no es correspondido, esta es la poderosa oración a San Miguel Arcángel.

La cual deberás rezarle a San Miguel Arcángel hoy 29 de julio, además de elevar tus plegarias con un Padre Nuestro y un Dios te Salve.

Con ello, la oración para el mal de amores que se reza hoy 29 de julio a San Miguel Arcángel es:

Poderoso San Miguel Arcángel me presento ante ti para pedirte que Intercedas en mi vida. Tengo amargura y tristeza que me consume, no sé qué hacer y sé que solo tú puedes ayudarme para salir de este problema amoroso.

Bendito San Miguel Arcángel ayúdame a olvidar a (nombre de persona) porque tú sabes que no me corresponde, no me ama. Ayúdame a olvidar todo lo que a su ser me ata. Quiero olvidar todo, su sonrisa, su olor, su sabor, su presencia, su mirada, ni su voz y peor su caminar.

San Miguel, quiero dejar de pensar en ella, en lo bien que me hace sentir cuando estuve a su lado. San Miguel Arcángel, tú que eres fuerte; dame la fortaleza que necesito para superar este amor. Quiero olvidar este amor que me abandonó y que me tiene atado.

Poderoso San Miguel corta con tu espada toda venda en mis ojos, que me ciega a ella. Dame la paz que necesito y hazme libre de ese amor imposible. Te imploro que me ayudes a olvidar a (nombre de la persona) porque ese es sin duda el deseo más grande de mi corazón.

Poderoso San Miguel corta con tu espada toda venda en mis ojos, que me ciega a ella. Dame la paz que necesito y hazme libre de ese amor imposible. Te imploro que me ayudes a olvidar a (nombre de la persona) porque ese es sin duda el deseo más grande de mi corazón.

San Miguel Arcángel (Pinterest)

¿Por qué se reza la oración para el mal de amores a San Miguel Arcángel?

San Miguel Arcángel es una de las figuras más importantes de la religión católica, debido a que es el salvador del pueblo.

Ya que en la historia, San Miguel Arcángel es quien l ucha contra el demonio y rescatar a las almas de los moribundo s así como llamar las almas a juicio.

Sin embargo, a San Miguel Arcángel también se le conoce como el santo que las personas veneran cuando sufren por amor.

Pues se cree que San Miguel Arcángel ayuda a superar las rupturas amorosas por medio de plegarias y oraciones.