Jeff Bezos recibe el Año Nuevo con un excéntrico look, el cual levantó memes en redes sociales.

Jeff Bezos, ex CEO de Amazon, ha estado en boca de todas desde la llegada del 2022 y es que, en redes sociales subió una foto festejando junto con su novia.

Sin embargo, la historia de amor de Jeff Bezos no fue lo que más llamó la atención, sino su excéntrico look que lució para recibir al 2022.

Y es que este look de Jeff Bezos estaba compuesto por una camisa vintage acompañado de unos lentes oscuros en forma de corazón.

La fotografía de Jeff Bezos fue tomada frente a su piscina y abrazado de Lauren Sánchez, quien utilizó un conjunto plateado con destellos brillantes.

“Nos divertimos mucho celebrando anoche con una fiesta disco con la familia, pero el año nuevo también es un buen momento para hacer un balance y concentrarse en el crecimiento personal, la renovación, el renacimiento, y prestar especial atención a cada momento de su vida. El bueno y el malo. Todo ello. Celebra y crece.” Jeff Bezos

Jeff Bezos celebra Año Nuevo (@jeffbezos / Instagram)

Jeff Bezos inspira memes en redes tras su look para Año Nuevo

La más reciente publicación de Jeff Bezos para Año Nuevo, los usuarios en redes se inspiraron en su excéntrico look para crear varios memes en su honor.

Muchos aseguraban que Jeff Bezos parecía algún cantante de los ochentas aunque hubo quienes hicieron las debidas comparaciones con el cantante puertorriqueño Pitbull en su foto para recibir Año Nuevo.

Otros usuarios en redes sociales fueron más lejos asegurando que el creador de Amazon, una de las tiendas en línea más grandes del mundo, parecía un actor porno .

La creación de Amazon por parte de Jeff Bezos lo llevó a ganarse el título por algunos años de ser el hombre más rico del mundo.

Aunque, el pasado 2 de febrero del 2021 , Jeff Bezos anunció su decisión de dejar de ser el CEO de Amazon y sería reemplazado por Andy Jassy .

Asimismo, en el mes de julio del 2021, Jeff Bezos, quien fuera ex CEO de Amazon , formó parte del primer equipo no profesional en viajar al espacio a bordo de la nave espacial de Blue Origin New Shepard.

Memes de Jeff Bezos en Año Nuevo (Especial)

Memes de Jeff Bezos en Año Nuevo (Especial)