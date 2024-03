¿Huevos de Pascua de Hello Kitty? Te damos el paso a paso para decorarlos con pintura y plastilina.

Si quieres darle un tierno giro al Domingo de Resurrección, te proponemos crear huevos de Pascua inspirados en Hello Kitty y su amigo Pompompurin.

Se tratan de huevos de Pascua con temática de la linda gatita animada que hará más divertido el último día de la Semana Santa.

A continuación, te explicamos todo lo que se requiere para decorar huevos de Pascua de Hello Kitty, los cuales se convertirán en tus preferidos.

Cabe mencionar que la idea de los huevos de Pascua de Hello Kitty viene del canal de YouTube: Hello Kitty and Friends – Español.

Huevos de Pascua de Hello Kitty (Especial)

Estos son los materiales que se necesitan para decorar huevos de Pascua de Hello Kitty

Los materiales que requieres para decorar huevos de Pascua de Hello Kitty y su amigo Pompompurin son estos:

Huevos rojos

Un alfiler

Un popote

Un paño para secar

Un recipiente de vidrio

Pintura acrílica (amarilla, roja y blanco)

Hojas de papel de colores

Un lápiz

Plastilina

Tapones de plástico reciclado

Agua

Vinagre

Tijeras

Plumón

Pegamento

En el caso del huevo de Pascua de Hello Kitty necesitarás una plantilla para dibujar el rostro del personaje.

Aquí te dejamos el molde que comparte el canal de YouTube de Hello Kitty and Friends – Español.

Plantilla de huevos de Pascua de Hello Kitty (Hello Kitty and Friends – Español / YouTube)

Paso a paso para hacer huevos de Pascua de Hello Kitty con pintura y plastilina

Sigue este paso a paso para hacer huevos de Pascua de Hello Kitty con pintura y plastilina:

Perfora un huevo en la parte de arriba y abajo usando un alfiler Drena el huevo en un recipiente con un popote Lava el huevo en una mezcla de agua con vinagre Después sécalo con un paño Pinta la mitad del huevo con pintura blanca y un pincel; la otra mitad de color rojo Con un lápiz traza el rostro de Hello Kitty como viene en la plantilla que te compartimos Posteriormente, pinta los ojos y nariz con pintura acrílica Recorta con tijeras el moño que viene la imagen molde de Hello Kitty que te compartimos y pégalo en la parte superior derecha del huevo para decorarlo Pon en un tapón de plástico el huevo de Pascua de Hello Kitty, así evitarás que se caiga o rompa

Huevos de Pascua de Hello Kitty: (Hello Kitty and Friends – Español / YouTube )

En el caso del huevo de Pascua de Pompompurin de Hello Kitty, el paso a paso es así: