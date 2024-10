La actriz Renata Notni, embajadora de la marca L’Oreal Paris en México, ha salido a pronunciarse sobre el escándalo que rodea al shampoo Elvive ácido hialurónico.

Usuarios de redes sociales han denunciado que dicho producto de la marca L’Oreal Paris les ha provocado caída del cabello, por lo que han recomendado suspender su uso.

Ante ello, Renata Notni, de 29 años de edad, ha salido a desmentir las denuncias, asegurando que todo son “chismes falsos”.

¿Qué han respondido las redes? Los internautas no se han mostrado muy contentos con los dichos de Renata Notni, exhibiendo el conflicto de intereses que la actriz tendría en el asunto.

Luego de que las denuncias contra el shampoo Elvive ácido hialurónico se volvieran tendencia en redes sociales, el lunes 7 de octubre Renata Notni se manifestó al respecto.

En su cuenta de TikTok, la actriz compartió un video en el que pidió a las usuarias del shampoo Elvive ácido hialurónico que “no crean en fake news”.

Renata Notni lamentó que durante los últimos días se haya estado “desinformando” en redes sociales sobre el shampoo de L’Oreal Paris y sus supuestos efectos adversos en el cabello.

Ante ello, la actriz dijo sentirse “con la responsabilidad y con la necesidad de decir algo al respecto: uno, porque llevo yo varios años trabajando con L’Oreal y confío plenamente en cada uno de sus productos”.

Renata Notni aseguró que ella misma ha estado en los laboratorios donde se desarrolló el shampoo, destacando que cada producto pasa por unas cien pruebas antes de ser lanzado al mercado.

Como segundo argumento, Renata Notni dijo llevar varios años usando el shampoo Elvive ácido hialurónico con buenos resultados. “Lo único que he visto en mi pelo son cosas positivas: lo siento sano, lindo, fuerte”.

Asimismo, Renata Notni destacó que L’Oreal es la marca de belleza número uno en el mundo, por lo que aseguró:

“No van a lanzar nunca algo que no sea de la mejor calidad, de verdad, no crean en chismes falsos, yo se los recomiendo plenamente y con toda honestidad”

Pese a los esfuerzos de Renata Notni, los usuarios de redes sociales parecen estar convencidos de los efectos adversos del shampoo Elvive ácido hialurónico.

Así lo indican las reacciones al video que colgó en TikTok, donde los internautas aseguraron que lejos de fortalecer el cabello, el shampoo Elvive ácido hialurónico provoca su caída.

“A mi si se me cayó el cabello, por usar ese shampoo 💔”

“No son chismes falsos, son realidades que a muchas nos ha pasado ….. yo estuve usando mucho tiempo ese shampoo se me caía demasiado el cabello por montones y no entendía el porqué , ahora me cambié a herbal essences el cambio es brutal !!! Las influenciadoras mienten muchas veces...”

Anna Vasquez CP