¿El pollo se lava o no? La pregunta tiene dos respuestas, según la división que se generó en Twitter, donde parece que el 50 por ciento sí lo hace y otro 50 por ciento no. Pero esperen, una experta se aclaró el asunto.

La chef Mariana Orozco , quien en redes sociales comparte recetas, ofrece clases y es experta en estilismo culinario, puso fin al debate sobre si el pollo se lava o no.

“La prueba de fuego es que nunca he visto a nadie lavar carne molida, pero se comen las hamburguesas y se chupan los dedos” @123xCarmen en Twitter

Tuit de @123xCarmen (Twitter)

Pollo

Todo comenzó porque la usuaria @123xCarmen publico un tuit en donde comparte que la regañaron por decirle a alguien que ni la carne ni el pollo se lavan, aún cuando todos a su alrededor insisten en que sí.

Según afirma, si el pollo y la carne están bien cocidos, entonces ya eliminaste cualquier bacteria , pues el fuego sí es efectivo, pero el agua sin jabón no, y por supuesto que no es recomendable echarle jabón a la carne.

Tuit de @123xCarmen (Twitter)

Entonces, ¿el pollo se lava o no?

Mariana Orozco aclaró si el pollo se lava o no, y resulta que @123xCarmen tenía toda la razón.

De acuerdo con la experta, el pollo siempre se cocina a término . Así que ese tiempo en contacto, ya sea con el calor de la sartén, del agua o el del horno, termina en un pollo cocido, lo que quiere decir que en ese tiempo murieron las bacterias.

Pollo

Pero además, desglosó todos los posibles escenarios de lo que hemos estado haciendo mal con respecto al pollo:

En muchas casas ponen a descongelar pollo directo en el rayo del sol de la ventana y esp no debe ser

Varios comentarios decían que “yo lavo todo con cloro y jabón” y estos nunca deben mezclarse

Si creen que echarle agua de la llave o limón a un pollo los va a salvar de la salmonella, no es así

El caldo de pollo y todos los caldos se deben de ir limpiando para quitar cualquier cosa que flote

La mejor manera de aportar sabor a un caldo es con verduras (zanahoria, apio y cebolla), huesos de pollo y además la carne

La carne se retira cuando esté cocida y sigue cociéndose

Tuit de Mariana Orozco (Twitter)

Pollo

En conclusión, para la experta el pollo no se lava , no se queman las plumas, no se mezcla jabón con cloro , pero sí se deben retirar las impurezas, se añaden verduras al caldo para un mejor sabor, así como los huesos.