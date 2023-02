Se sorprenden porque el papel de los chicles Trident se puede masticar por ser de arroz, pero solo los que están en pañales lo hacen; la verdad es que serviría para forjar un gallo.

Entre que si es verdad o mentira que el papel de los chicles Trident se come, lo que un usuario asegura es que fumarlo sí se puede.

Hay varios sorprendidos por la procedencia del papel de los famosos chicles, sin embargo, te sorprenderás aún más al saber que tiene doble uso.

Un usuario asegura que comer el papel de los Trident es cosa del pasado y fumarlo sería lo de hoy; así es, señala que funciona para formar un gallo, sí, de marihuana.

Marihuana (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

¿Te comes el papel de los chicles Trident? Lo de hoy es forjar un gallo de marihuana

Si ya fuiste por un paquete de chicles Trident a la tienda para comprobar si el papel sí se mastica, tenemos que darte la nueva: no se come, se quema con marihuana.

Chicles Trident. (@TridentMexico)

Así como lo lees, mientras algunos están extasiados por lo que se dice del papel de los chicles, algunos opinan que no se come, sino que funciona para forjar un gallo de mota.

“Entonces esos papelitos los puedo usar para forjar”. Usuario de TikTok.

Confirman que papel de los chicles Trident sirve para forjar un gallo. (Usuario de TikTok / Captura de pantalla)

Ante ello, son más de 124 comentarios que se muestran en TikTok sobre incrédulos sorprendidos por el hallazgo, y otros que confirman sí se puede forjar en un papel de Trident.

Confirman que papel de los chicles Trident sirve para forjar un gallo. (Usuarios de TikTok / Captura de pantalla)

Y no, no va a saber a chicle Trident y tampoco a arroz (como es el ingrediente del papel) va a saber a marihuana, que es lo importante (¿o no?).

¿El papel de los chicles Trident sirve para forjar un gallo? Esto dicen los pachecos expertos

En TikTok surgió la teoría de que el papel de los chicles Trident se come, por ser de arroz, pero los que van un paso adelante aseguran que sirve para forjar un gallo, pero ¿es real?

Aunque usuarios de la red social aseguran haber comprobado que sí funciona para hacerte un cigarro de mota, veamos qué dicen los expertos.

La página ‘Royal Queen Seeds’, el blog dedicado al cannabis, detalla que aunque existe un sin fin de papeles que sirven para forjar, esta es la base de los principales:

Papel de celulosa o pulpa de madera, clásico: Son gruesos e ideales para novatos, con tasa de combustión media/alta.

Papel arroz extra fino: Son de arroz procesado y prensado, son finos y se queman lentamente.

extra fino: Son de arroz procesado y prensado, son finos y se queman lentamente. Papel de lino suave y sedoso: Duradero, ligero y extrafino, se quema lentamente.

Papel de cáñamo: Es más grueso que el de arroz, pero con combustión media.

Papel de esparto: No es el mejor para la salud, aunque fue de los primeros donde se empezó a fumar.

Y por su precio y la gran accesibilidad para conseguirlo, el papel arroz es el más común para forjar. Y sí, los chicles Trident están envueltos en este tipo de papel, ya solo faltaría ver si la tinta no causa daño a la salud.