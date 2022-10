El 8 de abril de 2024 sucederá un eclipse solar en México, en exactamente 551 días, teniendo lugar en los estados de Durango, Sinaloa y Coahuila, siendo Torreón el lugar donde se podrá apreciar de mejor manera.

Sin embargo, si tienes interés en los eclipses solares y esperar dos años se te hace demasiado tiempo, el próximo 25 de octubre la Tierra tendrá otro eclipse solar, aunque este no se podrá observar en México directamente.

El eclipse solar del 25 de octubre de 2022 se podrá ver en zonas de Europa, Asia y África. A continuación te daremos detalles de estos dos fenómenos cósmicos que nos esperan en los próximos días (o años).

Eclipse

¿Dónde ver el eclipse solar del 25 de octubre de 2022?

Como ya mencionamos, el eclipse solar más cercano sucederá el próximo 25 de octubre de 2022 ; este será visible en toda Europa, el noreste de África y el oeste de Asia.

Faltan exactamente 20 días para que suceda, por lo que todos los interesados deben de irse preparando para ver este eclipse solar.

No te preocupes si te encuentras en México, la NASA tendrá una transmisión en vivo en su canal de YouTube ( https://www.youtube.com/c/NASA ), la cual se podrá ver en todo el mundo.

Eso sí, tendrás que madrugar, pues el eclipse solar iniciará a las 3:00 AM (CDMX), con su punto máximo a las 6:00 AM, finalizando alrededor de las 8:02 AM.

Eclipse Solar ( Matt Nelson / Unspalsh)

¿Qué se sabe del eclipse solar en México de 2024?

Ahora bien, si deseas una experiencia más directa, te recordamos que el 8 de abril de 2024, en 551 días, sucederá un eclipse total de Sol en México.

¿Qué significa esto? Que la Luna cubrirá completamente el campo visual de Sol, provocando una penumbra completa durante unos minutos en la zona norte de México.

Si bien los estados de Durango, Sinaloa y gran parte de Coahuila lo podrán ver, será en la ciudad de Torreón donde se alcanzará la oscuridad total, mientras que en otras regiones será parcial.

Aunque falta tiempo para que estos suceda, autoridades de Torreón ya preparan todo un proyecto para el eclipse solar en México.

Eclipse solar (Martin Bernetti / AFP)

Eduardo Hernández Carrillo, director del Comité Eclipses de Torreón, señaló que comenzarán la capacitación de docentes y personal, además de habilitar zonas turísticas.

Se espera que este eclipse solar en México sea motivo de la visita de mucha personas, tanto nacionales como extranjeras.

Asimismo, si no puede ir a Torreón a ver el eclipse solar en México, la NASA también tendrá una transmisión en vivo del evento ese día.