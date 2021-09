¿Dónde está el arco del triunfo que aparece en el nuevo billete de 20 pesos?

El Banco de México (Banxico) presentó el nuevo billete de 20 pesos, conmemorativo de la consumación de la Independencia de México.

El nuevo billete de 20 pesos ilustra el momento en el que el Ejército Trigarante entra triunfal a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.

En el reverso se muestra el ecosistema de manglares de la Biosfera Sian Ka’an, en Quintana Roo, con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera adornando el nuevo billete de 20 pesos.

Pero el elemento que más ha llamado la atención del nuevo billete de 20 pesos, es el arco del triunfo de la solemne entrada del Ejército Trigarante.

Arco del triunfo en el nuevo billete de 20 pesos (Banco de México)

¿Existió el arco del triunfo del nuevo billete de 20 pesos?

Imponiendo en la escena de entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el arco del triunfo destaca en el nuevo billete de 20 pesos, como resguardando a la bandera mexicana y la del también llamado Ejército de las Tres Garantías.

La ilustración es una obra anónima plasmada en el nuevo billete de 20 pesos que se encuentra bajo la protección del Museo Nacional de Historia.

Se trata de un oleo sobre tela que retrata el momento en el que Agustín de Iturbide descendió de su caballo precisamente bajo el arco del triunfo.

Pero esperen, el arco del triunfo sí existió y fue alzado especialmente en honor a la victoria de la Independencia. Desde entonces, se convirtió en una postal común entre los mexicanos.

Entrada del Ejército Trigarante a la CDMX (Museo Nacional de Historia)

¿Dónde está ubicado el arco del triunfo que aparece en el nuevo billete de 20 pesos?

El arco del triunfo que marcó la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y que ahora ilustra al nuevo billete de 20 pesos, se levantó en la esquina convento de San Francisco y la ahora Casa de los Azulejos .

El convento anteriormente abarcaba desde las calles de San Francisco; hoy Madero, hasta Zuleta, actualmente Carranza, y San Juan de Letrán; hoy Eje Central, hasta Motolinia. El arco del triunfo se alzó en la esquina de Eje Central y Madero.

Y sí, seguro te has preguntado por qué no lo has visto, y es porque el arco del triunfo que aparece en el nuevo billete de 20 pesos ya no se encuentra allí.

Plano del convento de San Francisco (Tomada de video)

¿Qué pasó con el arco del triunfo que aparece en el nuevo billete de 20 pesos?

El arco del triunfo que ilustra el nuevo billete de 20 pesos fue retirado, aunque no se sabe cuándo. Lo cierto es que pudo haber sido en dos momentos:

Tras la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, o luego de la destrucción del convento grande (1856), donde estaba el arco del triunfo.

Hoy en día, el convento de San Francisco es conocido como templo. Sin embargo, el arco del triunfo pudo haberse retirado sólo porque estuvo pensando para desmontarse fácilmente .

reverso nuevo billete de 20 pesos (captura de video)

¿Por qué llegaron los arcos del triunfo a México?

El origen de los arcos del triunfo se remontan a la antigua Roma, donde se festejaba las victorias de sus ejércitos construyendo arcos gigantescos de materiales resistentes.

Los arcos del triunfo llegaron hasta España, país que comenzó a alzarlos pensando en que no perduraran, sino que se pudieran desmontar.