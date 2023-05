Se aproxima el 10 de mayo y con ello la presión de no saber qué regalarle a mamá por el Día de la Madre; no obstante aquí te dejamos los 7 que definitivamente no debes darle.

No cabe duda que una de las fechas más celebradas, especialmente en México, es el Día de la Madre.

Por lo que muchas veces hay que considerar que regalos no deben darse en el Día de la Madre para este próximo 10 de mayo.

Así que, si estos 7 regalos están dentro de tu lista de posibles para el 10 de mayo, es mejor que los descartes.

Estos son los 7 regalos que no deben darse en el Día de la Madre

Muchos se quiebran la cabeza para saber qué dar este 10 de mayo para celebrar el Día de la Madre, pero ciertamente hay regalos que en definitiva no deben darse.

Pues si bien es muy probable que en el Día de la Madre tu mamá acepte tu regalo, es mejor darle algo que no sea solo por dar y que vea que este 10 de mayo realmente quieres festejarla.

Por lo que se recomienda que estos 7 regalos no se deben dar para este 10 de mayo:

Dinero Utensilios de cocina Electrodomésticos Flores artificiales Báscula Fajas Muebles

1. El dinero es uno de los regalos que no deben darse en el Día de la Madre

En ocasiones el dar dinero puede sacarte de apuros cuando realmente no sabes qué regalar, en especial este 10 de mayo.

Pero también puede significar que no tuviste tiempo o hiciste un esfuerzo para buscar un detalle para el Día de la Madre.

Dinero es uno de los regalos que no se deben dar en el Día de la Madre este 10 de mayo (Vitaly Taranov / Unsplash)

Los utensilios de cocina no son recomendables para regalar este 10 de mayo

El regalar utensilios de comida para el Día de la Madre es reforzar el estereotipo de que las mujeres y, en especial la mamá, deben pasar todo el día en la cocina o al menos la mayor parte de su tiempo.

Es por eso que aunque es posible que dentro de las necesidades del hogar esté el comprar nuevos artículos para la cocina, lo cierto es que el regalo para el 10 de mayo debe ser por y para ella.

Eso incluye el ayudarla a hacer que este Día de la Madre sea el menos rutinario y que se olvide de los quehaceres del hogar, si es que es ama de casa de tiempo completo.

Utensilios de cocina son regalos que no se deben dar en el Día de la Madre este 10 de mayo (Tina Dawson / Unsplash)

Los electrodomésticos tampoco son un buen regalo para este 10 de mayo

Al igual que los utensilios de cocina, los electrodomésticos también son un refuerzo al estereotipo de las mujeres ocupadas en el hogar y que únicamente las mujeres son las que deben hacerlo.

Y aunque por años se ha dicho que esta es una mala idea para regalar en el Día de la Madre, aún hay quien piensa que lavadoras o estufas son buenos regalos para el 10 de mayo.

Los electrodomésticos no se deben darse en el Día de la Madre este 10 de mayo (Daniel Norris / Unsplash)

Las flores artificiales definitivamente no deben regalarse el Día de la Madre

Otra de las otras peores ideas para regalos en el Día de la Madre sin duda son las flores artificiales, aunque esté el pretexto de que así no se marchitarán.

Pues solo denota el poco esfuerzo que se hizo al dar este tipo de regalo al 10 de mayo, haciendo quedar mal a quien lo da.

Las flores artificiales no se deben darse en el Día de la Madre este 10 de mayo (engin akyurt / Unsplash)

Las básculas tampoco son un buen regalo para el 10 de mayo

En el top de los peores regalos que no deben darse en el Día de la Madre, es sin duda una báscula pues además de que es de pésimo gusto, solo reforzarás las inseguridades en ella.

Por lo que para no hacerla pasar un mal rato, hay que esforzarse en darle un buen regalo que realmente sea de su agrado.

Las básculas no se deben darse en el Día de la Madre este 10 de mayo ( i yunmai / Unsplash)

En el Día de la Madre no se deben dar fajas

Al igual que ocurre con las básculas como regalo para el Día de la Madre, un pésimo regalo para este 10 de mayo es una faja,

Pues nuevamente las inseguridades y el reforzar un mensaje negativo sobre su cuerpo harán que no sea un buen Día de la Madre.

Las fajas no se deben darse en el Día de la Madre este 10 de mayo (Yves Monrique / Unsplash)

Los Muebles forman parte de lo que no debe darse en el 10 de mayo

Al igual que electrodomésticos, utensilios de cocina, vajillas y demás, forman parte de la lista de los regalos que no deben darse este 10 de mayo.

Pues además de que suelen tomarse de mal gusto, no es un artículo que pueda darse exclusivamente en el Día de la Madre y son artículos que se comparten dentro de la casa.