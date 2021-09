Desarrollan vacuna contra adicción a las drogas; evitaría sobredosis

Científicos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, desarrollan una vacuna contra la adicción a las drogas que evitaría una sobredosis.

La vacuna experimental contra la adicción a las drogas funciona de la siguiente manera: se bloquea el acceso de la oxicodona al cerebro .

Es decir, este nalgésico opioide (oxicodona) que genera la sensación de euforia y desencadenar la muerte por sobredosis ya no llegaría al cerebro.

Esto, porque la vacuna está diseñada para generar anticuerpos contra la oxicodona, que con frecuencia es recetado en medicina y del que algunas personas suelen abusar.

En consecuencia, si alguien consume oxicodona tras haberse puesto la vacuna, los anticuerpos se adherirán al medicamento , se explica en el estudio publicado en Eureka Alert!.

Este proceso producido por la vacuna evitará que el oxicodona rebase la barrera hematoencefálica, encargada de obstruir el paso de las sustancias dañinas.

La primera vacuna contra la adicción a las drogas está siendo desarrollada por científicos estadounidenses se encuentra en su segunda fase.

Esto significa que la vacuna ya fue administrada a animales y 24 humanos que demostraron que esta es tolerable y produce suficientes los anticuerpos .

“Dado que el opioide no llega al cerebro, el usuario no se coloca y no se ven afectados sus pensamientos, memoria, emociones y habilidades motoras”

Sandra Comer, neurobióloga.