¿Cuánto y por qué tan caro? Un internauta se puso a verder el termo Stanley rosa de Starbucks a un precio que para nada fue ganga... y aún así se le agotó en minutos.

Hace unos días, Starbucks México anunció que el próximo 4 de marzo pondría a la venta un termo Stanley de edición limitada, ya que es de color rosa pastel.

La noticia generó furor entre los internautas, quienes de inmediato armaron su plan para poder comprar el termo Stanley rosa de Starbucks, anticipando que la demanda sería desmesurada.

Los clientes más fieles pidieron a Starbucks poner candados a la venta del termo Stanley rosa.

Sin embargo, el día llegó sin que Starbucks atendiera las peticiones y la predicción se cumplió al pie de la letra: en cuestión de minutos se agotaron los termos Stanley.

Y como era de esperarse, muchas unidades del termo Stanley rosa de Starbucks fueron a parar a manos de la reventa que hizo su agosto con quienes estuvieron dispuestos a dejar vacía su cartera con tal de obtener el recipiente .

Ejemplo de ello es el caso de Héctor Félix, un usuario de X (antes Twitter), quien confesó haber comprado 15 termos Stanley de color rosa.

El acto, señaló, lo volvió blanco de insultos, gritos y amenazas... que supo cobrarle a quienes ansiaban tener su termos Stanley rosa de Starbucks.

“Qué locura la venta de este Stanley Starbucks Rosa.

Ya me insultaron como nunca, me amenazaron los clientes, me gritonearon, se querían meter a busca ellos mismos.

La verdad solo mandaron muy pocas piezas.

Que suerte y que padre los que alcanzaron”

@hectorfelix93