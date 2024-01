El mundo godín no es fácil pues hasta para transportar nuestro café o agua podríamos tener problemas si no elegimos el termo correcto, ya que podríamos ser víctimas de fugas o derrames de la bebida, además de malinvertir nuestro dinero pues no siempre el precio más caro es el que da el mejor producto.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) nos ahorró un poco de chamba y ya sabemos cuáles son las deficiencias de varias marcas populares de termos, pero hay un modelo que, en particular, parece que es el peor.

De acuerdo con el estudio de la dependencia que vela por el dinero y calidad de los productos de los consumidores, hay un termo que suma lo peor de varios pues tiene fugas, no ofrece garantía, miente en su capacidad y no conserva la temperatura.

¿Cuál es el peor termo del mercado en México?

El peor termo del mercado, de acuerdo con los resultados de la Profeco es el RUNNING, modelo TERMOLATA THERMOCAN, que además tiene un precio elevado para la cantidad de deficiencias descritas.

Aunque hay termos más caros, en este caso es un total tiradero de dinero a la basura porque no conserva la temperatura y además tiene fugas. El costo del RUNNING modelo TERMOLATA THERMOCAN es de 479 pesos .

Termo con fugas, el peor evaluado por Profeco (Profeco )

Los 3 termos que sí conservan caliente tu café

La Profeco también reveló que solo tres de los termos analizados conservaron la temperatura, casualmente dos de ellos están en el top tres de los más caros.

Estos termos solo tuvieron una pérdida de temperatura de 10 a 15 grados al paso de seis horas, pero en general cumplieron de manera satisfactoria con conservar calientitas tus bebidas y son:

TEFAL, modelo BULDROP 0.7L SLVE BLACK TEF1 (de 800 pesos) STANLEY+STARBUCKS, modelo 51406 (de 720 pesos) MR. COFFEE, modelo 131005.01 (de 309 pesos)

Los termos que perdieron hasta 55 grados después de seis horas fueron:

FUN KIDS, modelos JY-1500D

SK SIMPLE KITCHEN, modelo XD6810A

NUVÓ, modelo H165-QB

RUNNING, modelo TERMOLATA THERMOCAN

Termos que te dan gato por liebre

Algunos termos te están dando gato por liebre en cuanto a su capacidad, pues te están mintiendo y realmente les cabe menos, son:

STEINER, modelos GL-VF50ZY

MINISO, modelo AB-289R-T21

VIVA HYDRATE, modelo VHTH-9771

VIVA HYDRATE, modelo VHTH-4185

QUOKKA, modelo 304

SK SIMPLE KITCHEN, modelo XD6810A

FUN KIDS, modelos JY-1500D

RUNNING, modelos TERMOLATA THERMOCAN

Termo de Starbucks de 720 pesos tiene trabas para hacer válida la garantía

El termo STANLEY+STARBUCKS, modelo 51406, tiene omisiones en su garantía pues no indica dónde hacerla efectiva ni por cuánto tiempo después de comprarlo, ello hace que sea objeto de faltas a los Artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Solo indica que ofrece garantía a pesar de ser el tercero más caro de los analizados con un precio de 720 pesos.

Termo de Starbucks (Profeco )

Pero hay algo peor, de los 23 termos analizados 14 no ofrecen garantía:

CONTIGO, modelo MATTERHORN FUN KIDS, modelos JY-1500D MAINSTAYS, modelo KB05AF MAINSTAYS, modelos KB05A-SC MINISO, modelo AB-289R-T21 MR. COFFE, modelo 91879.03 MR. COFFEE, modelo 131005.01 NUVÓ, modelo H165-QB QUOKKA, modelo 304 RUNNING, modelos TERMOLATA THERMOCAN VIVA HYDRATE, modelo VHTH-9771 VIVA HYDRATE, modelo VHTH-4185 VIVA HYDRATE, modelo VHTH-9580 SK SIMPLE KITCHEN, modelo XD6810A

¿Cuál es el mejor termo evaluado por Profeco? Pista, no es caro

El mejor termo en cuanto a veracidad de lo que ofrece y que cumple el objetivo es el ECKO, modelo TERMO BURBUJA DE CRISTAL AZUL 17682, pues mientras cuesta 259 pesos no tiene defectos, tiene garantía de seis meses, cuenta con información completa, está fabricado en plástico con ampolla de vidrio, tapa de rosca exterior y tapa exterior que se usa como taza.

Es veraz en su capacidad de 600 mililitros, no tiene fugas, conserva de manera “excelente” el agua fría y “muy bien” el agua caliente.

Termo mejor evaluado por Profeco (Profeco )

Termo más caro es apenas “suficiente” para mantener calientito el café

El termo TEFAL, modelo TRAVEL MUG GR 0.5 BLUE SLVTEF, es el más caro de los analizados pues cuesta 899 pesos y en general tiene una buena evaluación, aunque su costo puede deberse a materiales y otros factores como la garantía de cinco años, pero en temperatura caliente de bebidas tuvo una calificación “suficiente”.

Termo más caro no mantiene caliente tu café (Profeco )

23 modelos de termos analizadas por Profeco

Los modelos de termos analizados en la revista del consumidor de la Profeco son 23 de 15 marcas: