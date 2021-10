¿Cuándo inicia el Horario de Invierno en México? El cambio en el reloj se realizará el próximo domingo 31 de octubre, que retrasará una hora nuestros relojes y marcará el inicio de la época más fría del año.

Con este cambio se dará por concluido el Horario de Verano el cual inició el domingo 4 de abril y estará concluye el último domingo de este mes a las 2:00 AM dando paso al Horario de Invierno.

Cambio de Horario (Stock)

A partir de este momento, los días parecerán más cortos, ya que anochecerá más temprano y los días tendrán menos tiempo de luz natural. Durante el Horario de Invierno amanecerá alrededor de las 6:30 horas y atardecerá a las 19:00 horas aproximadamente.

Horario de invierno ¿Se atrasa o adelanta el reloj?

Para el cambio de horario se tendrá que retrasar una hora, por lo cual se recomienda que antes de dormir posiciones la hora para que así al despertar lo hagas con el nuevo horario.

No te preocupes si no lo haces, la mayoría de los dispositivos móviles de cómputo y tablets automáticamente aplican los cambio , en esta ocasión no será la excepción el Horario de Invierno.

Retrasa una hora tu reloj (Stock)

¿En dónde se aplica el cambio del Horario de invierno?

¿En dónde se aplica el cambio de horario? En la mayoría del territorio nacional se retrasa una hora los relojes con excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo en donde no aplica dicho cambio.

Mientras que en algunos municipios de los estados en la franja fronteriza con Estados Unidos, el cambio al Horario de invierno se dará hasta el primer domingo de noviembre, esto quiere decir que el Horario de Verano termina hasta el domingo 7 de noviembre a partir de las 2:00 AM.

Dichos municipios son:

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.