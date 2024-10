¿Ya sabes cómo hacer dulce de camote casero? A continuación te compartimos el paso a paso con la receta del postre para la ofrenda de Día de Muertos.

Uno de los platillos que no pueden faltar en tu altar de Día de Muertos es el dulce de camote. ¿Ya tienes tu preparación?

Si no has incluido este postre en tu ofrenda del Día de Muertos porque no sabes cómo prepararlo, aquí te traemos la receta paso a paso y las instrucciones para hacer delicioso dulce de camote casero.

Dulce de camote (Tomada de video)

Ofrenda de Día de Muertos: Ingredientes para hacer dulce de camote casero paso a paso

Los ingredientes que necesitas para hacer el dulce de camote casero que completará tu ofrenda de Día de Muertos, son los siguientes:

5 tazas de agua

400 gramos de piloncillo

3 rajas de canela

6 clavos de olor

6 piezas de anís estrella

1 Cáscara de naranja o limón cortada en cuartos

1 kilo de camote cortado en 8 partes

Dulce de camote (Tomada de video)

Ofrenda de Día de Muertos: Pasos para hacer dulce de camote casero paso a paso

Para que tu dulce de camote casero te quede delicioso, lleva a cabo el siguiente paso a paso:

Lava bien los camotes y reservalos. En una olla grande. agrega el agua, la rama de canela, los clavos de olor, la cáscara de naranja o limón, el piloncillo y los camotes.

Cocina a fuego medio hasta que los camotes estén suaves (aproximadamente 30-40 minutos, dependiendo del tamaño de los camotes). Para comprobar que ya están listos, puedes pincharlos con un cuchillo o tenedor.

Retira los camotes de la olla y colócalos en un plato o cacerola. Déjalos enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera si prefieres servirlo frío.

Sirve el camote con un poco de la miel de la cocción.

Dulce de camote (Tomada de video)

¿Qué otros postres puedes incluir en tu ofrenda de Día de Muertos?

La tradición dicta que puedes incluir todos aquellos platillos que eran del agrado de la persona o personas a las que dedicas tu ofrenda.

Pero, si quieres hacer un altar muy mexicano, te recomendamos incluir: