El autor de la escultura de mujer que apareció en Mar del Plata tiene un pasado familiar que lo llevó a hacerla

Se ha resuelto el misterio. El autor de la escultura de mujer que apareció el pasado 6 de febrero en Mar del Plata, Argentina, cuyas fotos circularon alrededor del mundo, ha aparecido. Se trata del conocido cirujano plástico de esa ciudad, Mario Magrini, de 65 años.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Villa Victoria junto al Secretario de Cultura Carlos Balmaceda, y la Directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi, el autor de la escultura de Mar del Plata aclaró por qué había mantenido el anonimato.

#FinDelMisterio El cirujano Mario Magrini (65) creó la escultura hace años. La madrugada del 5/2 la llevó en el baúl del auto a Playa Chica. La bajó con una zorra con miedo a ser descubierto. En la semana fue de incógnito a ver la reacción de la gente.Hoy admitió su "travesura" pic.twitter.com/39vLJdLFSE — Gonzalo Gobbi (@gonzalogobbi) — Gonzalo Gobbi (@gonzalogobbi) February 20, 2021

¿Quién es Mario Magrini, el autor de la escultura que apareció en Mar del Plata?

Mario Magrini, un cirujano plástico con una fuerte inclinación hacia las artes plásticas y residente de Argentina, es al autor de la escultura de mujer que recientemente apareció en Mar del Plata y cuyo origen desató una fuerte incertidumbre en redes sociales, pues ni el intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, sabía de dónde había salido.

"La escultura nos acompañó por mucho tiempo a mi familia y a mí. Era momento de soltarla para que sea de todos" Mario Magrini, autor de la escultura.

Así lo confirmó en una conferencia de prensa donde el autor explicó que su anonimato se debió no a una estrategia de marketing, sino a que deseaba que la protagonista fuera la escultura misma , aunado a que pretendía averiguar qué despertaba en las personas que la veían. El misticismo generó, de hecho, una curiosidad inimaginable hacia esta.

🤩🌊 Hoy conocimos a Mario, un médico de nuestra ciudad que hace unos días nos sorprendió con su escultura en Playa Chica. pic.twitter.com/GHcYEWY6L7 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) February 20, 2021

¿Quién es la mujer que representa la escultura?

Mario Magrini es hijo de Norma Fuloni y Mario Magrini, quienes fueron fundadores de la conocida Guardia Nacional del Mar. En cuanto a la misteriosa escultura de mujer, esta la construyó a fines de enero de 1996 , pero jamás le puso nombre. Del mismo modo, no profundizó acerca de quién es la persona en la que se inspiró, pero sí contó que fue lo que lo llevó a hacerla.

"Forma parte de un sentimiento, de una situación difícil que no fue mía sino de toda mi familia. No me parece importante en este momento, fue importante en aquél entonces" Mario Magrini, autor de la escultura.

No obstante, aclaró que no fue alguien especial, sino que representa el sentimiento de un grupo de personas. Y sobre las repercusiones de su obra, el autor se mostró complacido: "Todavía no puedo entenderlo ni decodificarlo, pero es algo maravilloso que nunca pensé. Me supera y me halaga. Estoy muy feliz ".