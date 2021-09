VIDEO: David Monreal ordena recoger celulares de los integrantes de su gabinete en una reunión

En un video difundido en redes sociales, se muestra cómo David Monreal, gobernador de Zacatecas, pide recoger los teléfonos celulares de los integrantes de su gabinete.

En las imágenes grabadas desde un teléfono celular, se aprecia a David Monreal en una reunión con integrantes de su gabinete.

Tras escuchar sonar un teléfono celular, David Monreal —visiblemente molesto— regaña a su secretario privado, José Pablo Mercado Solís, por no haber recogido los dispositivos móviles de todos los presentes en la reunión.

Por lo que se dirigió a su secretario privado y le ordenó que recolectara todos los teléfonos celulares de los asistentes a la reunión.

“Secretario, quiero que, como principio, que ya se los había dicho pero no haces caso o no estás atento: les dije que los teléfonos ¿Recogiste los teléfonos? ¿Pues en qué estás pues? Pues no estás en lo que estamos, recoge todos los teléfonos”

David Monreal. Gobernador de Zacatecas