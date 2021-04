El candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, fue exhibido tocando a una mujer sin su consentimiento durante un acto de campaña

México.- El candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, acosó a una mujer durante un acto de campaña y la acción fue registrada en video. La mujer fue identificada como Rocío Moreno, candidata al municipio de Juchipila.

David Monreal ofreció una entrevista a una estación de radio para señalar que el video "es una mentira" y dijo que pudo ser "un roce involuntario".

Horas antes y luego de que el video del acoso se hiciera viral, la candidata de Morena en Zacatecas ofreció una explicación por los actos de su compañero de campaña . Además, suspendió actividades programadas para el 21 de abril.

Por otro lado, mujeres de Morena han expresado su rechazo a las acciones de David Monreal porque ejemplifican conductas que ellas han exigido se erradiquen del partido.

VIDEO: David Monreal acosa a candidata de Morena en Juchipila

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que David Monreal hace un recorrido por calles de Juchipila, municipio de Zacatecas. Acompañado de varias personas, Monreal saluda a sus seguidores y en un momento decide frenar durante su recorrido para pararse a saludar a unas personal al costado.

En ese momento, David Monreal aprovecha el cambio de rumbo para tocar por el brazo a una mujer y después pasa la mano sobre su trasero. Rocío Moreno reacciona con sorpresa al "tocamiento" del candidato , quien sigue con su ruta como si nada.

Sigo atónita.

Lo veo. Y no lo entiendo.

¿Por qué hacer eso en un evento público?

David Monreal se ha dado un bazucazo en el pie.

¿Alcanza con una disculpa? pic.twitter.com/vfDLdmaw31 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 21, 2021

Denunciarán por hostigamiento a David Monreal

Candidatas al gobierno de Zacatecas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Social (PES) y la coalición "Va por Zacatecas", interpondrán una denuncia por hostigamiento en contra de David Monreal, luego de difundirse el video donde toca, sin su consentimiento, a Rocío Moreno, candidata de Morena a la alcaldía de Juchipila,

Ana María Romo Fonseca confirmó, en entrevista con Azucena Uresti, que ya están trabajando en la denuncia y que no permitirán que la conducta de David Monreal quede impune. Aclaró que entiende si Rocío Moreno no quiere seguir con el proceso por temor a represalias, pero aclaró que "no está sola".

Rocío Moreno asegura que "no permitiría un abuso"

La candidata de Morena a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno, reiteró que no permitiría "un abuso", en un nuevo video difundido en su perfil de Facebook casi un día después de revelarse el video donde David Monreal la toca en el glúteo.

Rocío Moreno agradeció todas las muestra de apoyo y cariño de las últimas horas, y aseguró que seguirá trabajando para que la "Cuarta Transformación" llegue a Juchipila.

David Monreal: No fue acoso sino "roce involuntario"

David Monreal, candidato de Morena en Zacatecas, rechazó que acosara a su compañera de partido y que lo que se ve en el video pudiera ser "un roce involuntario".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, David Monreal asegura que el acoso a Rocío Moreno está sacado de contexto y que todo se trata de guerra electoral.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada; por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia” David Monreal

David Monreal incluso señala que se trata de un montaje, pues él se considera “feminista y respeta los derechos de las mujeres”.

Mujeres de Morena rechazan respuesta de David Monreal

Mujeres militantes de Morena expresaron su repudio a las acciones de David Monreal contra la candidata Rocío Moreno y su compañera de partido. Así como a la respuesta que ha ofrecido por sus propios actos.

Wendy Briceño Zuloaga, candidata de Morena a una diputación federal, así como Candelaria Ochoa, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), han expresado en redes sociales su rechazo al acoso de David Monreal.

Wendy Briceño Zuloaga señala que las acciones de David Monreal son un ejemplo de como hay hombres que confunden el poder público con la dominación de mujeres.

"Repruebo la violencia infligida por David Monreal en contra de la candidata Rocío Moreno Sanchez; ejemplo de cómo muchos hombres confunden el ejercicio de poder público con la dominación hacia las mujeres. Las mujeres somos sus iguales, no objetos de placer para nadie" Wendy Briceño Zuloaga

Por su parte, Candelaria Ochoa señala que las acciones de David Monreal no son compatibles con la lucha que las mujeres en Morena han dado para tener un partido que respete la integridad de todas y todos sus militantes.

"No entienden que las Mujeres de Morena hemos dado una lucha contra estas prácticas. Que queremos un partido de iguales. Respeto e integridad a todas las mujeres, todas" Candelaria Ochoa

Rocío Moreno responde al video del acoso de David Monreal en Juchipila

Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila, publicó un video para manifestar su rechazo a la divulgación de su imagen y que esta sea usada para "atacar al partido" y al candidato David Monreal.

La candidata de Morena en Juchipila, también conocida como la "Maestra Chío", señala que el video daña su integridad y "la del licenciado David Monreal".

"No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado (al respeto). Basta de calumnia. Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila" Rocío Moreno

El acoso a Rocío Moreno habría ocurrido durante una serie de eventos que David Monreal tuvo el 20 de abril por las comunidades de Mezquital del Oro, Moyahua, Juchipila y Apozol en Zacatecas.

A diferencia de Rocío Moreno, el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas David Monreal se esperó al 21 de abril para hablar en una estación de radio de la CDMX del acoso a su compañera de partido. Por supuesto, negándolo.

Morena llega a la elección del 2021 con severas dudas sobre si la elección de los candidatos está apegada a los valores que promueve, siendo el perfil de Félix Salgado Macedonio la punta de lanza que ha sembrado dudas entre promotores de la equidad de género y las colectivas feministas.

¿Quién es David Monreal?

David Monreal Ávila nació el 19 de septiembre de 1960 y ha sido presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, así como senador de la República. Es hermano de Ricardo Monreal Ávila , coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Hasta el momento el candidato no ha reaccionado al video en ninguna de sus redes sociales, ni en algún comunicado de prensa.

De acuerdo con una encuesta difundida hace unos días por De las Heras Demotecnia, David Monreal es el candidato puntero para la elección en Zacatecas, pues saca más de 30 puntos a su perseguidora más cercana, la aspirante de la coalición "Va por Zacatecas", Claudia Anaya; mientras que frente a la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Ana María Romo Fonseca, la ventaja es de más de 55 puntos.

David Monreal Ávila es candidato al gobierno de Zacatecas por la coalición "Juntos Haremos Historias", que en dicha entidad concentra a los partidos: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal).

Hasta el momento tampoco se ha pronunciado ninguna autoridad de Morena sobre el video de acoso.. La mayoría de las denuncias en contra de sus candidatos son atendidas por Mario Delgado, presidencia nacional del partido, y Citlalli Hernández, secretaria general.