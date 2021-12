Regina Irastorza, quien denunció a Jorge Romero, diputado electo del PAN en Guanajuato, por violación sexual, busca justicia y llevará su caso a instancias internacionales.

En conferencia de prensa, Regina Irastorza denunció que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fue omisa en la denuncia que puso contra Jorge Romero por violación sexual.

Desde el Senado, Regina Irastorza señaló que busca justicia, porque no sólo fue víctima de violación sexual, sino que ha sido revictimizada desde la fiscalía de Guanajuato.

Según su relato, la fiscalía de Guanajuato a favorecido a Jorge Romero, porque, aunque ella lo denunció por violación sexual, reclasificaron el delito por abuso.

“No sólo reclasificó el delito, sino también cambio los hechos, por los cuales fue vinculado a proceso”, detalló.

Regina Irastorza denunció que Jorge Romero la agredió en una camioneta el pasado 19 de junio, cuando se ofreció a llevarla a su casa.

Sin embargo, la fiscalía de Guanajuato determinó que es imposible que en una camioneta ocurriera la violación, señaló la víctima.

“La fiscalía entrega un informe determinando que en la parte trasera de una camioneta no cabe la posibilidad de una cópula de 2 personas. Parece que no me creen modificando los hechos en beneficio del acusado, esto no sólo me orilla a ser revictimizada de nuevo”

Regina Irastorza