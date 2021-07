VIDEO: Conductor de autobús avienta costal de semillas de adulta mayor

El chofer de un autobús aventó y regó un costal de semillas de una pasajera adulta mayor.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo un chofer de la línea Astro Plus se detiene para que una mujer adulta mayor se baje del autobús.

Detrás de la mujer, se muestra cómo el chofer desciende del autobús para sacar el costal de semillas de la mujer en el compartimiento de equipaje.

Sin embargo, al notar que el costal de semillas estaba pesado, el chofer simplemente lo jaló con fuerza y lo dejó caer al pavimento, lo que ocasionó que se regara parte de su contenido.

Sin importar que el costal de semillas se había roto al haberlo dejado caer, el chofer se dirigió de vuelta al autobús para continuar su trayecto.

La mujer adulta mayor expresó su molestia ante el hecho, pero el chofer la ignoró y subió a la unidad.

La situación habría ocurrido el pasado martes 13 de julio, alrededor de las 17:00 horas en la carretera Fortín-Huatusco, a la altura de Monte Salas, Veracruz.

Empresa investigará a chofer que aventó costal de semillas a adulta mayor

El gerente general de Astro Plus, Javier Romero Díaz, aseguró que la empresa correrá con todos los daños causados por el chofer.

En un comunicado, el gerente de la empresa sostuvo que se aplicarán las “medidas pertinentes” contra el chofer del autobús.

El acto del chofer del autobús causó indignación en redes sociales, donde muchos usuarios reclamaron la falta de respeto hacia la mujer.

“Sabemos que es el conductor del bus no el cargador pero no es la forma de tratar a una señora de la tercera edad ni a otros de ésa manera. SI NO LE GUSTA SU TRABAJO. QUE BUSQUE OTRO. QUE RECUERDE QUE TIENE MADRE Y HERMANAS. EL KARMA LLEGA”, acusó una usuaria.