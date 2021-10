“Hay quien piensa que vacunándose con Pfizer casi se vuelve gringo”, pero “no es cierto..., van a seguir comiendo frijoles”, aseveró Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El delegado del Bienestar en Veracruz se expresó así el pasado 7 de octubre, al denunciar que unos mil trabajadores de la educación, intentaron ponerse la vacuna de Pfizer.

Ello, a pesar de que ya están inmunizados contra el Covid-19 con la vacuna de Cansino, que se les aplicó en abril pasado para reactivar al sector educativo, indicó Manuel Huerta.

El delegado de Programas de la Secretaría de Bienestar señaló a reporteros que la aplicación de vacunas anti Covid-19 se realiza conforme al calendario de la federación.

Así, dijo que se han endurecido los controles durante la actual jornada de vacunación porque se ha detectado a gente que busca inmunizarse por segunda ocasión:

”Lo que sí no se va a permitir es que haya gandallismo como dicen por ahí, que haya influyentismo o esas cosas. Ahora se tuvo que ser muy férreo a la entrada de la vacuna de la gente porque habíamos informado que muchos del sector educativo que habíamos vacunado con Cansino vinieron a querer vacunarse con Pfizer y algunos se colaron”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara precisó que identificaron a mil maestros, entre otros trabajadores de la educación, que intentaron recibir la vacuna Pfizer.

De ellos, 754 fueron rechazados y señaló que la secretaría de Bienestar reportará la situación a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Que como dicen en el argot: los agarramos con las manos en la masa queriéndose poner la segunda dosis, no se les va a vacunar porque no tienen la razón, porque ya tenían Cansino no lo vamos a permitir. Vamos a mandar el reporte a la secretaría Delfina y al secretario Zenyazen”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Programas de la Secretaría de Bienestar en Veracruz