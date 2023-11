Javier Duarte, desde la cárcel, acusó a Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, de sacar un audio falso hecho con inteligencia artificial.

Y es que el actual mandatario estatal de Veracruz aprovechó su conferencia de prensa de este lunes 20 de noviembre para revelar un supuesto audio comprometedor de Duarte Ocgoa,

Sin embargo, pese a encontrarse recluido, Javier Duarte no se quedó callado, y a través de redes sociales se lanzó con todo contra Cuitláhuac García, señalando que la voz de dicho audio es “de quien sea”, menos la suya.

Javier Duarte (Cuartoscuro)

Javier Duarte acusa desde la cárcel a Cuitláhuac García tras supuesto audio hecho con inteligencia artificial

Javier Duarte no dejó pasar la oportunidad y pese a que se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, respondió a Cuitláhuac García, quien tuvo la intención de “evidenciarlo” este día en su conferencia de prensa con un audio que le atribuyó.

El exgobernador de Veracruz puntualizó que el audio es falso, pues estaría hecho con inteligencia artificial, por lo que desconoce completamente su procedencia.

Además, Javier Duarte no desaprovechó la oportunidad y lanzó un insulto contra el actual mandatario estatal de Veracruz.

“Desconozco el audio que el gobernador Cuitláhuac García hace referencia de mi persona de hechos que ocurrieron hace varios años, en la actualidad cualquier pendejo puede fabricar un audio con la voz de quien sea. Javier Duarte

Cuitláhuac García se había mantenido al margen de señalamientos en contra de su antecesor, hasta este lunes cuando reveló el supuesto audio.

Dicha grabación se trataría de una supuesta llamada entre Javier Duarte y su ex tesorero Tarek Abdalá, en donde pide desviar recursos públicos a favor del PRI.

Javier Duarte (Internet)

Javier Duarte pide a Cuitláhuac García no ser parte de grillas políticas

Aunado a recalcar que el audio es falso, Javier Duarte pidió a Cuitláhuac García no ser parte de alguna especie de grilla política.

Esto de cara al proceso electoral del próximo año, en donde habrá elecciones en el estado de Veracruz.

Javier Duarte asumió que Cuitláhuac García solo lo ataca como parte de un fin político , a través de un audio que sería hecho con inteligencia artificial.

“Les pido no me metan en sus grillas por las elecciones del próximo año”, dijo el ex gobernador de Veracruz.