En Twitter, el internauta Rubén González recibió decenas de críticas luego de quejarse de un indigente que entró a sentarse a una sucursal de Starbucks ubicada en Aguascalientes.

Su inconformidad se hizo pública en la red social, donde colgó una foto del indigente sentado y recargando sus pies sobre una mesa .

“¿Qué onda Starbucks con un indigente semidesnudo en su terraza, los pies sucios encima de la mesa y ningún gerente le va a decir nada?” Usuario de Starbucks.

Sin embargo, pocos empatizaron con la queja del usuario de Starbucks, a quien la gran mayoría llamó “clasista” por exhibir al indigente y referirse a él de una forma despectiva .

Cabe resaltar que mencionó que se encontraba “semidesnudo y con los pies sucios” pero, ¿cómo debería lucir entonces una persona sin hogar?

Se queja de indigente en Starbucks (Twitter)

Tunden por clasista a usuario de Starbucks que se quejó de un indigente

El usuario de Starbucks que se quejó de un indigente, Rubén González, ha sido duramente criticado tras exponer tanto clasismo en su sólo tuit.

Lejos de lograr que el indigente en cuestión fuera expulsado del Starbucks de Aguascalientes, recibió varias llamadas de atención.

Al respecto, algunos de los comentarios sobre la queja del indigente en Starbucks fueron los siguientes:

“Qué onda con que seas un abogado y discrimines a los habitantes de la calle nomas por ocupar un lugar en el espacio. Qué onda que andes así por el mundo con esa aporofobia y nadie te diga nada” Usuaria de Twitter.

“Además de indignarte porque subió los pies a la mesa ¿qué hiciste? ¿Le ofreciste algo al indigente de Starbucks? ¿Lo ayudaste?”

“Si tuvieras un poco de empatía y corazón te hubieras acercado y ofrecido algo de comer/beber en lugar de tuitear desde tu clasismo y privilegio ”.

“Me parece completamente indignante e intolerable que dejen entrar a personas como tú a Starbucks, Rubén” Usuario de Twitter.

En tanto, otro grupo de internautas opinaron que sí era importante que no sólo el indigente, sino cualquier persona entienda que no es salubre subir los pies a la mesa , menos cuando no se portan zapatos.

Por su parte, Starbucks contestó a la queja pidiendo al usuario más información acerca de su experiencia con el objetivo de darle seguimiento al caso.

Finalmente, internautas aprovecharon para solicitarle a Starbucks unas clases de discriminación para Rubén González; “sí, pídele sus datos para que jamás vuelva a entrar”, dijeron.