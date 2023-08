Temblor hoy: Un sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este martes 29 de agosto de 2023 muy cerca del municipio de Nueva Italia en el Estado de Michoacán.

Vecinos de la zona señalan que este sismo fue perceptible en las zonas que colindan con Nueva Italia, aproximadamente a 41 kilómetros al suroeste.

Datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), indican que el sismo se reportó a las 17:57 horas (hora loca) bajo las siguientes condenadas:

Latitud: 18.71 grados

Longitud: -102.29 grados

Profundidad: 71.5 kilómetros

Se reporta sismo de 4.1 en Nueva Italia, Michoacán

Un temblor se registró poco antes de las 18:00 horas, con una intensidad de 4.1 en el municipio de Nueva Italia, Michoacán.

Personas señalan que este sismo fue perceptible en diversas zonas de las entidad, mientras que otros aseguran no haberlo sentido.

Vecinos informan que no sonaron las alertas sísmicas durante este temblor, no obstante la intensidad del sismo no ameritó la activación de las alertas.

Cabe recordar que la alerta sísmica solo se activa en los siguientes casos:

Magnitud mayor a 6 grados en la escala Richter

Distancia cercana entre el sensor de primera detección y la ciudad con alerta

Cuando dos estaciones detectan el mismo riesgo de magnitud para una ciudad

Bajo estos parámetros, no fue necesaria su activación de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex).

Durante estos comunicados, habitantes de la Ciudad de México (CDMX) reportaron que un sismo más fue perceptible en los limites de la alcaldía Alvaro Obregón.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 41 km al SUROESTE de NUEVA ITALIA, MICH 29/08/23 17:57:15 Lat 18.71 Lon -102.29 Pf 71 km pic.twitter.com/xN8HxRveM6 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 30, 2023

Reportan sismo en alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México

Capitalinos de la alcaldía Alvaro Obregón de la CDMX reportan que un fuerte sismo fue perceptible en gran parte de la zona.

Sismo Alerta Mexicana informó que el fenómeno ocurrió a las 18:52 horas, calificando el hecho como un “microsismo”.

No obstante, ni Alerta Sismica ni el Servicio Sismológico Nacional han emitido comunicados al respecto, por lo que se espera mayor información en las próximas horas.

Al momento, no se reportan afectaciones ni daños estructurales en los sismos de Nueva Italia, Michoacán, ni en Alvaro Obregón, CDMX.