Yesica Hernández Prado, la joven modelo y edecan que viajó de Tamaulipas a la Ciudad de México (CDMX) para un casting; fue encontrada muerta en la carretera libre México-Toluca.

Yessica Hernández fue reportada como desaparecida el 15 de agosto de 2022 , pues desde el jueves 11 del mismo mes su mamá, de nombre Amada Prado, no tenía noticias de ella.

Sin embargo, ese mismo día por la tarde, la madre de Yessica Hernández Prado dio a conocer que la joven fue hallada muerta , presuntamente por un accidente automovilístico.

Pues, de acuerdo con el primer reporte de la Fiscalía General de la CDMX, la joven fue hallada muerta la mañana del viernes 12 de agosto presuntamente luego de ser atropellada.

Sin embargo, los reportes periciales de las autoridades no presentan características de un accidente vial , por lo que sus amigos acusan que la asesinaron.

Hasta el momento, la Fiscalía de la CDMX investiga el hecho como un homicidio por atropellamiento , y no existe mayor información sobre el avance de la investigación.

De acuerdo con diversos medios de información, Yessica Hernández Prado, originaria de Tampico, Tamaulipas, arribó a la CDMX en búsqueda de una oportunidad laboral.

Pues la joven, quien s e dedicaba a modelar, ser extra y edecán , tenía el sueño de ser actriz, por lo que viajó para realizar un casting.

Inclusive, conforme a sus cuentas de redes sociales, la joven trabajaría durante la semana del 8 al 12 de agosto en grabaciones para Distrito Comedia.

Sin embargo, la información que trascendió luego de su fallecimiento, fue que el jueves grabó un sketch con Israel Jaitovich y posteriormente, salió a celebrar.

Siendo ese su último contacto, pues después de ese día ella no volvió a contactar a su madre, quien reportó su desaparición 3 días después a través de Facebook.

“Hola amigos de Cancún y México, estoy muy preocupada por mi hija, salió de casa el jueves y no se sabe nada de ella, no contesta el cel y no llegó a su destino. Por favor les agradeceré que si la han visto, por favor comuniquese a estos números ... su nombre es Yessica Hernández Prado” Mamá de Yessica Hernández Prado

Cabe destacar que la mamá de Yessica Hernández Prado solicitó la ayuda de los ciudadanos de México y Cancún, puesto que la joven viajaba constantemente por su trabajo.

Encuentran muerta a Yessica Hernández Prado; Fiscalía de la CDMX investiga los hechos

Sin embargo, luego de que la madre de Yessica Hernández Prado reportó su desaparición, a las horas, informó que su hija fue hallada muerta.

De acuerdo con la información de medios de comunicación, Yessica Hernández Prado fue encontrada la mañana del viernes 12 de agosto, cerca de las 6:00 horas , en el kilómetro 20 de la carretera libre México-Toluca, en Cuajimalpa.

La joven, fue hallada por elementos de la policía capitalina, que en un primer momento pensaron que se trataba de una deportista que había sido atropellada, pues no contaba con:

cartera

identificación

ningún documento

Por lo que no habían podido identificarla.

Asimismo, se informó que Yessica Hernández tenía fracturas y laceraciones en la zona de la espalda y los costados.

No obstante, en el lugar donde fue encontrada Yessica no se registraron rastros de evidencias de un accidente vial, según lo indicó el primer reporte pericial no existen:

huellas de derrape

marcas de llanta o freno en el asfalto

restos de cristales o del vehículo

Por lo que, sus amigos aseguran que la joven fue asesinada, ya sea que la hayan arrojado de un vehículo en movimiento o que la hayan asesinado previamente y después la aventaron ahí.

Pues, también les pareció extraño que Yessica Hernández estuviera caminando en esa zona a las 6:00 de la mañana y sola.

Hasta el momento la Fiscalía de la CDMX investiga el hecho como homicidio por atropellamiento, sin embargo se tendrán que realizar las diligencias correspondientes para determinar cuál fue el motivo de su deceso.