Horus Cesar García Sánchez, exfuncionario municipal en Tamaulipas, fue captado al salir corriendo tras insultar a feministas en Ciudad Victoria.

En un video compartido en redes sociales, se muestra a Horus García huir corriendo de mujeres feministas después de agredirlas con insultos y señas obscenas.

“Estos son los pendejos que nos gobiernan, estos son los pendejos que nos desaparecen”, denunciaron las feministas al ser cuestionadas sobre las agresiones verbales de Horus García.

Esto luego de que un grupo de feministas realizaron una manifestación en el Paseo Méndez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contra los feminicidios y desapariciones de mujeres por el caso Debanhi Escobar.

En el video se aprecia cómo Horus García se encontraba en la zona de la manifestación provocando a las mujeres feministas, pero ellas no se quedaron calladas.

Inmediatamente, las mujeres empezaron a acercarse al exfuncionario y fue tanto su temor que Horus García salió corriendo rápidamente .

Mientras corría, Horus García continuó haciendo señas obscenas hacia las manifestantes. Una vez que se sintió a salvo lejos de las mujeres feministas, el político siguió ofendiéndolas.

Después de huir de las feministas, Horus García dialogó con policías por la provocación hacia las manifestantes.

En un video compartido en Instagram por el propio exfuncionario, se muestra cómo acusa con los policías a las mujeres por hacer pintas a un monumento.

En las imágenes se escucha decir a Horus García que se encontraba tranquilo, pero que no consideraba correcto el actuar de las feministas.

“Fueron a rayar un monumento. Yo estoy tranquilo, pero no es correcto. Los niños no tienen la culpa de esto. Los niños no tienen por qué escuchar esas majaderías. Están atacando a la familia”, sostuvo en el video.

Este lunes 25 de abril se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país por el caso Debanhi Escobar, quien fue hallada muerta en una cisterna de un motel en Nuevo León.

Horus García se desempeñó como Jefe de Departamento de Junta de Reclutamiento del municipio de Victoria, Tamaulipas. Asimismo, fue delegado estatal de Jóvenes En Movimiento de Tamaulipas.