Empleados de una sucursal de la cadena de cines, Cinemex, en el estado de Tamaulipas, corrieron a una familia del complejo debido a que señalaron que el papá “iba sucio”.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, el acto de discriminación fue cometido por trabajadores del Cinemex que se ubica en el municipio de Matamoros.

La información sobre los hechos indica que los trabajadores de la sucursal de la cadena de cines, habrían corrido a toda la familia debido a que el papá “iba sucio”.

Papá narra la discriminación que sufrió en Cinemex de Matamoros por ir “sucio”

Al hablar sobre lo ocurrido en el cine, el padre de familia de nombre Fernando Martínez, dijo que iba “medio cochino” debido a que recién había salido de su trabajo.

En su narración, el hombre que fue víctima del acto de discriminación, expuso que al ingresar al Cinemex, se dirigió al baño y en ese momento, un empleado lo abordó.

El trabajador del cine, dijo, le advirtió que no podía ingresar a los sanitarios, aunque en ese primer momento no le explicó el motivo por el cual no se le permitió el acceso.

Ante ello, el papá intentó explicar al empleado que su familia ya estaba comprando boletos para una película, sin embargo, el trabajador empezó a forcejear con él para sacarlo del complejo.

Durante los jaloneos, agregó el afectado, recibió un codazo en la frente e incluso el sujeto le dio una cachetada, mientras insistía en que no podía ingresar al baño.

Tras la agresión, el padre de familia pidió hablar con la gerente de la sucursal de Cinemex, y al dialogar con ella, ésta la dijo que no podía entrar a la sala, ni al baño, por su aspecto.

Papá discriminado en Cinemex advierte que procederá legalmente si no se disculpan

Por los hechos, el hombre confesó que se sintió discriminado por ir “sucio” al cine y reiteró que estaba esas condiciones porque recién había salido de su trabajo como mecánico.

Además, indicó que tras ser víctimas del acto discriminatorio, sí se retiró del Cinemex junto a toda su familia, con quienes se dirigió a otro cine de la misma ciudad de Matamoros.

Al respecto, Fernando Martínez detalló que optaron por ir al Cinépolis de Plaza Fiesta, en donde destacó, recibieron una muy buena atención por parte de todo el personal.

Por otro lado, advirtió que de no existir una disculpa por parte de los empleados de Cinemex que lo agredieron y discriminaron, entonces va a proceder de forma legal.

A pesar de que el caso ha comenzado a vitalizarse en redes sociales, hasta la publicación de esta nota, Cinemex no ha emitido ningún pronunciamiento o disculpa por los hechos.