El miércoles 23 de noviembre de 2022, el Senado retiró del orden del día el tema de las elecciones extraornidarias para Senador en el estado de Tamaulipas.

El tema se hallaba en la Gaceta Parlamentaria LXV/2PPO-61/130908, con los temas del día, lo cual indicaba su desahogo en la sesión.

Sin embargo, el tema no fue abordado por la Cámara Alta debido a un acuerdo que tomó la Junta de Coordinación Política.

Nueva sesión el jueves 24 de noviembre 2022

Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, hizo un llamado a sesión para el jueves 24 de noviembre de 2022.

Por tanto, se prevé que el tema pueda ser tratado en esta sesión y así poner el proyecto a consideración del Pleno.

Estas elecciones extraordinarias deben llevarse a cabo con estricto apego a la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para cubrir de esa manera la vacante que dejó Faustino López Vargas al morir.

Posterior a la espera del decreto de convocatoria, el Instituto Nacional Electoral deberá recibir la solicitud de convenios de coalición antes del 3 de diciembre 2022, en tanto los partidos políticos analizan si participarán solos o repetirán alguna alianza.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. (Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

¿Francisco García Cabeza de Vaca quiere ser senador?

A pesar de la polémica por sus presuntos nexos con el crimen organizado y la cual lo llevó a abandonar el Palacio de Gobierno de la entidad, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca buscaría regresar a la política como Senador.

Se espera sea el candidato del PAN a ocupar el escaño que dejó libre Faustino López al morir y quien a su vez ocupaba ese puesto como sustituto de Américo Villareal.

El hecho de contar con un proceso jurídico no le impediría a Cabeza de Vaca su postulación, ya que no se anula su derecho a votar y ser votado, al menos, siempre y cuando no reciba sentencia alguna.