En Caborca, Sonora, criminales golpearon a un taquero por presunto cobro de piso, denunciaron en redes sociales.

A través de Twitter se difundió un video donde criminales armados golpearon a dicho taquero cuando éste descendió de la camioneta perteneciente a su negocio.

Se desconoce cuándo ocurrieron los hechos, sin embargo en las imágenes del video se puede apreciar que el taquero agredido trabaja en la Taquería Matías de Caborca.

El video, de 42 segundos de duración, captó a al menos 3 criminales, entre ellos quien grabó el video, armados y con chalecos balísticos.

Uno de los delincuentes portaba un arma larga mientras que el segundo poseía un tipo de poste de madera.

A plena luz del día los criminales emboscaron al taquero y comenzaron a golpearlo hasta tirarlo en el suelo.

Ahí lo siguieron golpeando con sus armas y le propinaron varias patadas en la cabeza y en el cuerpo; al final del video se escucha que el tercer criminal que grababa dice “¿así o más pa?

De acuerdo con las denuncias en redes sociales, fueron los mismos criminales quienes difundieron el video de la golpiza al taquero por el cobro de piso.

El video desató el enojo de los usuarios en redes sociales, quienes reprobaron que el cobro de piso y la violencia tenga lugar en Caborca, Sonora y en el resto del país.

“A plena luz del día, los sicarios llegan a cobrar derecho de piso, al pueblo bueno. Si no lo haces, te torturan. Es doloroso ver cómo México está en manos del crimen organizado”, escribió una usuaria.

Otro internauta solicitó la intervención del presidente AMLO, pues dijo que es una acción “que no se puede tolerar”; asimismo pidió la atención del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“El hombre trabaja honradamente y le cobran derecho de piso, Sr. Presidente @lopezobrador_ esto no se puede tolerar ya en un país en la que la seguridad no existe, esto si me da muchísimo coraje, esto sucedió en Caborca Son. Atención Gobernador”.

Usuario de Twitter