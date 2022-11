Cerca de la Universidad de Sonora se desató una balacera en Caborca que sorprendió a los estudiantes.

Este jueves 17 de noviembre ocurrieron al menos dos balaceras en Sonora, una en Guaymas y otra en Caborca, las cuales desataron el pánico y dejó dos heridos y un muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera en Guaymas, Sonora se registró contra un domicilio y alarmó a estudiantes de una secundaria, aunque el ataque armado no ocurrió cerca.

Mientras que la balacera en Caborca ocurrió por la tarde a las afueras de la Universidad de Sonora, y un video captó el pánico de los transeúntes que buscaron refugio en la institución académica.

VIDEO: Balacera en Caborca, cerca de la Universidad de Sonora, deja dos heridos y un muerto

El video que fue difundido en redes sociales captó el momento de la balacera en Caborca, cerca de la Universidad de Sonora.

En las imágenes se puede apreciar que varios vecinos de la zona comenzaron a huir ante el sonido de las detonaciones durante la balacera, y corrieron a refugiarse dentro de la Universidad de Sonora.

En el video se pueden escuchar al menos 15 detonaciones y tanto estudiantes como familias, incluyendo niños, se alejaron de la vialidad o abandonaron sus vehículos para ingresar a la universidad.

“Vénganse, vénganse”, se escucha decir a un hombre que se encontraba dentro de la Universidad de Sonora.

OTRA BALACERA🚨



Esta tarde fue reportada una balacera donde las personas huían desesperadamente del enfrentamiento para salvaguardar sus vidas. Esto sucedió en #Caborca, #Sonora. Se reportaron dos policías heridos y un posible delincuente abatido. pic.twitter.com/jw8C8oNo8u — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) November 18, 2022

Posteriormente trascendió que la balacera en Caborca se suscitó entre policías municipales y hombres armados luego de una persecución.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora informó a través de redes sociales que se solicitaron refuerzos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal ante el ataque armado.

Y como resultado de la bacera, dos policías municipales resultaron heridos y uno de los presuntos delincuentes fue abatido; se lograron asegurar:

armas de alto poder

radio de telecomunicación

un vehículo

Balacera en Caborca, Sonora deja dos heridos y un muerto (Vía Twitter)

Balacera en Guaymas, Sonora causa crisis nerviosas en estudiantes de secundaria

Horas antes, se registró otra balacera en Guaymas, Sonora, contra un domicilio, sin embargo, la SSP de Sonora aseguró que no hubo lesionados.

Trascendió que la balacera en Guaymas fue perceptible en una escuela secundaria de la zona, por lo que varios estudiantes sufrieron crisis nerviosas.

No obstante, la SSP de Sonora aclaró que la balacera no se registró en las inmediaciones de la secundaria, pues no se encuentra cerca del lugar donde se originó el incidente.

Pese a eso la secretaría informó que elementos de la dependencia permanecieron a las afueras de la secundaria para acompañar y asegurar la salida de los alumnos del plantel.

“Las detonaciones no ocurrieron en las inmediaciones de la institución educativa ni hubo riesgo para el alumnado ni el personal docente. Sin embargo, siguiendo con el acuerdo con las SEC y con la red vecinal, los elementos permanecieron para acompañar la salida de los alumnos del plantel”. SSP de Sonora

Policía Estatal mantuvo presencia en una secundaria que se encontraba a una distancia considerable del lugar de los hechos. Las detonaciones no ocurrieron en las inmediaciones de la institución educativa ni hubo riesgo para el alumnado ni el personal docente. 2/3 — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) November 17, 2022

Sonora, uno de los estados más peligrosos de México durante 2022

Cabe mencionar que Sonora es uno de los estados más peligrosos de México en lo que va de 2022, reveló el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto porque Sonora es uno de los 5 estados con las tasas más altas de homicidios dolosos y número de víctimas por cada 100 mil habitantes.

Por homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes:

Colima: 67.73

Baja California: 48.39

Zacatecas: 40.97

Morelos: 36.40

Sonora: 33.72

Por número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes:

Colima: 81.08

Zacatecas: 57.07

Baja California: 54.40

Sonora : 40.80

: 40.80 Morelos: 40.62