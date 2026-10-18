Sofía Alegría es una destacada influencer y modelo mexicana originaria de Sonora que ha logrado reunir millones de seguidores en diversas plataformas digitales gracias a su popularidad.

Además de su labor como creadora de contenido, incursionó en la industria musical y ha participado activamente en la organización de eventos deportivos locales en su región natal.

Recientemente, su nombre ha acaparado la atención mediática tras anunciar sus aspiraciones políticas para competir por la alcaldía de Etchojoa por la vía independiente.

¿Quién es Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

Sofía Alegría es una creadora de contenido, modelo e influencer mexicana originaria de Etchojoa, Sonora.

Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans (@sofiaalegriaaaa.a / Instagram)

Cuenta con una sólida presencia en redes sociales, superando los 4.5 millones de seguidores en TikTok y acumulando una amplia audiencia en plataformas como Instagram y OnlyFans.

¿Cuántos años tiene Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

No hay información pública sobre su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es el esposo de Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

Sofía Alegría no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

Al no tenerse un registro sobre la fecha de su nacimiento, no hay información sobre el signo zodiacal de Sofía Alegría.

Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans (@sofiaalegriaaaa.a / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

Sofía Alegría no ha compartido información que indique que es madre.

¿Qué estudió Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

No hay información pública sobre los estudios de Sofía Alegría.

¿En qué ha trabajado Sofía Alegría, creadora contenido para OnlyFans?

Sofía Alegría se ha consolidado como creadora de contenido y modelaje, siendo su principal fuente de ingresos y de proyección pública.

Comenzó a trabajar de manera independiente en la creación de contenido digital, acumulando millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram mediante videos virales de su vida cotidiana y tendencias.

Posteriormente, expandió su modelo de negocio hacia la monetización de contenido exclusivo de modelaje.

En febrero de 2026, incursionó en el ámbito musical con el lanzamiento de su sencillo “DAME DAI DAI”.

También se ha desempeñado como organizadora de eventos en Sonora, coordinando funciones de boxeo de exhibición entre creadores de contenido locales.

En octubre de 2026, anunció públicamente su intención de contender por la presidencia municipal de Etchojoa, Sonora, como candidata independiente.

Aunque reconoce no contar con experiencia en la función pública, ha señalado que busca aprovechar el alcance de sus plataformas digitales para dar voz a los habitantes de su comunidad, apoyar a pequeños emprendedores y visibilizar las necesidades locales.