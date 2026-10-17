Sofía Alegría, una popular creadora de contenido digital conocida por su trabajo en OnlyFans, ha anunciado su intención de postularse como candidata independiente a la alcaldía del municipio de Etchojoa, Sonora rumbo a las elecciones 2027.

A pesar de reconocer públicamente su falta de trayectoria política, la aspirante sostiene que su verdadera motivación es contribuir al bienestar de su comunidad y fungir como un altavoz eficaz para los sectores más vulnerables.

Gracias a su notable alcance en redes sociales, donde logra conectar con millones de usuarios, Sofía Alegría pretende ofrecer su plataforma digital para impulsar a los pequeños emprendedores locales.

Sofía Alegría manifestó su intención de aspirar por la alcaldía de Etchojoa por la vía independiente

Sofía Alegría es una creadora de contenido e influencer conocida por su presencia en redes sociales (incluida la plataforma OnlyFans).

Recientemente dio a conocer su intención de competir por la presidencia municipal de Etchojoa, Sonora, por la vía independiente.

Sofía Alegría propone usar el alcance masivo de sus redes sociales para actuar como portavoz de los habitantes, dando difusión a las necesidades de la comunidad y apoyando a pequeños emprendedores.

Señala que su participación surge del cariño a su pueblo natal y el deseo de mantenerse ligada a sus raíces, afirmando que no busca lucrar ni obtener beneficios económicos, sino colaborar de manera voluntaria para “sumar”.

Sofía Alegría admitió abiertamente que carece de experiencia previa o conocimientos en el ámbito político tradicional.

Hasta el momento, sus mensajes han estado centrados en sus motivaciones personales, por lo que su posible postulación aún deja interrogantes sobre el proceso formal y legal que deberá seguir ante los organismos electorales para concretar su registro independiente.

Estos son los nombres que han surgido como posibles candidatos a la alcaldía de Etchojoa

De cara a los próximos procesos electorales para renovar la presidencia municipal de Etchojoa, Sonora, han comenzado a perfilarse públicamente diversos aspirantes y posibles candidatos:

Joel González Ibarra (Morena / PT): Ha sido postulado previamente por el Partido del Trabajo y se posiciona activamente en mediciones y encuestas locales internas como coordinador y fuerte aspirante a la alcaldía por la coalición de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PES.

Joel González Ibarra (Morena / PT) posible candidato a la alcaldía de Etchojoa (@Lugar de Etchos / Facebook )

José “El Chato” Leyva Mendoza: Empresario local y propietario del club de fútbol profesional Trigueros de Etchojoa. Anunció formalmente que buscará contender por la presidencia municipal por la vía independiente bajo el lema “Un nuevo capítulo para Etchojoa”.

José "El Chato" Leyva Mendoza posible candidato a la alcaldía de Etchojoa (@Jose Leyva Mendoza / Facebook )