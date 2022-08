Martin Antonio y Jesús Antonio fueron encontrados muertos la mañana del 30 de agosto, 4 días después de que uno de ellos avisara a su mamá que había sido detenido por la Marina en Empalme, Sonora.

Desde el 26 de agosto, las familias y amigos de los jóvenes marcharon por la desaparición de Martín Antonio y Jesús Antonio a manos de la Marina, denunciaron.

De acuerdo con Yahaira Ruiz, madre de Jesús Antonio, su hijo le llamó el 26 de agosto para avisarle que fue detenido por la Marina y ya no volvió a saber de él.

Por ello, las familias reclaman que la Secretaría de Marina es la responsable por la muerte de los jóvenes identificados como:

Cabe señalar que los cuerpos de Martín Antonio y Jesús Antonio fueron encontrados el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Un día antes de que los cuerpos de su hijo y de Martín Antonio fueran encontrados, familiares y amigos cerraron la carretera federal 15, a la altura del kilómetro 6, exigieron la liberación de los jóvenes.

Además, exigieron a la alcaldesa de Guaymas, Sonora, Karla Córdova, la intervención en la investigación para recuperar a los jóvenes “vivos o muertos” y pidieron justicia.

“Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo espérame mamá me detuvo la Marina” Yahaira Ruiz, mamá de Jesús Antonio

