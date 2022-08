¿Qué pasó en el Circuito Exterior Mexiquense? Por la desaparición de Rocío Castillo Escamilla hay bloqueo en Chimalhuacán este lunes 29 de agosto.

Cerca de las 09:15 de la mañana de este lunes 29 de agosto fue cerrado el Circuito Exterior Mexiquense , en Chimalhuacán, Estado de México, por familiares y amigos de Rocío Castillo Escamilla.

Los mexiquenses se manifiestan para exigir la búsqueda de Rocío Castillo Escamilla de 42 años, quien está desaparecida desde el 23 de agosto.

De acuerdo con el testimonio del hermano de Rocío Castillo Escamilla, la mujer de 42 años de edad y madre de un menor de 13 años, desapareció desde el 23 de agosto a las 14:00 horas.

Rocío, habría salido a comprar los insumos para su negocio, pues es dueña de una cocina económica, por lo que avisó a su hermano, quien tiene una estética canina al lado de su comercio, que saldría.

Conforme a las declaraciones del hermano de Rocío Castillo Escamilla, ella todos los días salía de la cocina para comprar los materiales que necesitaba para trabajar.

Sin embargo, el 23 de agosto ya no regresó, por lo que los familiares acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

A 6 días de que Rocío fue vista por última vez, las autoridades mexiquenses no han realizado labores de búsqueda.

Tras la desaparición de Rocío Castillo Escamilla y ante la nula respuesta de las autoridades mexiquenses, familiares y amigos de la mujer cerraron la vialidad del Circuito Exterior Mexiquense a la altura del km 59+600, en Chimalhuacán.

Con pancartas donde se aprecia la ficha de búsqueda de Rocío, y bajó la consigna “¡Ni una desaparecida más, ni una desaparecida más!”, los familiares se manifiestan.

Ello para exigir a las autoridades mexiquenses que comiencen a indagar el paradero de la mujer de 42 años, pues según el hermano de Rocío, el Ministerio Público nada más “los trae vuelta y vuelta y no ha investigado nada”.

Pues el hombre aseguró que no se han revisado las cámaras, ni investigado a personas para saber qué fue lo que ocurrió con su hermana.

Por lo que esperan en Circuito Exterior Mexiquense para que arriben las autoridades correspondientes y comiencen con su trabajo, pues ellos la han buscado en diferentes municipios, hospitales y semefos, sin tener éxito.

“El Ministerio Público nada más nos trae vuelta y vuelta con documentos, no han investigado cámaras, no han investigado personas, no han hecho nada, nada más me hace la burocracia estar llevando papeles, ida y vuelta, no encontrar a los licenciados que llevan mi caso y decirme regresa mañana y regresa mañana y regresa mañana”

Hermano de Rocío Castillo Escamilla