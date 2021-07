Fiscalía General de Sonora investiga el feminicidio de Aranza Ramos

México.- Haciendo uso de la consigna “Justicia para Aranza”, la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJE) informó sobre el inició de la investigación por el feminicidio de Aranza Ramos.

A través de un comunicado la FGJE de Sonora declaró que es de cobardes privar de la vida a una mujer solo por buscar a su esposo desparecido.

Añadiendo que se procesó la escena del crimen del feminicidio de Aranza Ramos y se abrió la carpeta de la indagatoria.

La FGJE de Sonora señala que una de las principales líneas de investigación sobre el feminicidio de Aranza Ramos se encuentra relacionado con su activismo.

Activismo del que era parte como integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas, cuando se incorporó tras la desaparición de su esposo Brayan Omar.

El feminicidio de Gladys Aranza Ramos se suscitó a las 23:30 horas del pasado jueves 15 de julio en el Ejido Ortiz, perteneciente a Guaymas.

Cuando presuntamente hombres armados habría entrado a la fuerza al domicilio de Aranza Ramos para arrebatarle la vida.

Al lugar de los hechos acudieron el Personal de Servicios Periciales, de la FGJE Sonora, quienes procesaron la escena del crimen.

Posteriormente se abrió una carpeta de investigación, la cual ya trabaja el Agente del Ministerio con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Horas previas del feminicidio de Aranza Ramos escribió en redes sociales un último mensaje dedicado a su esposo:

“Ya no sé a quién más pedirle que por favor permitan que regreses a casa. Creo que aún no he suplicado lo suficiente, quizá no he llorado lo indicado y quizá no he buscado lo necesario, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más… sólo seguir, Dios mío por favor ayúdame”

Aranza Ramos