Familias de yaquis desaparecidos exigen certeza científica sobre restos hallados en Sonora

México.- Familias de los 10 yaquis desaparecidos exigieron certeza científica que comprueben la identidad de los restos hallados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora.

En conferencia de prensa, al cumplirse 105 días de la desaparición de los 10 indígenas de la comunidad yaqui, sus familias exigieron evidencia científica de que los restos encontrados pertenecen a sus seres queridos.

Lo anterior, con un análisis forense independiente de identificación pues según la fiscalía, los restos pertenecen a sus familiares, aunque no les han entregado ningún dictamen que lo compruebe.

También denunciaron que a más de tres meses de la desaparición, no han tenido acceso a la carpeta de investigación.

Anabela Carlón, vocera de las familias yaqui, dijo que otra de sus exigencias es conocer las líneas de investigación y un asesor jurídico que trabaje de manera estrecha.

“Hay acercamientos pero no la información que nos corresponde. Entendemos que no se puede filtrar información, pero no se puede vivir con la zozobra de qué es lo que le pasó a tu familiar”.

Anabela Carlón, vocera de las familias yaqui