Tras la apología a las drogas que hizo el cantante Carín León durante una presentación en vivo, la Secretaría de Salud del Estado de Sonora pidió no promocionar el consumo de cocaína.

El pasado sábado 2 de marzo Carín León, un cantante música regional mexicana, hizo una pausa durante un concierto en Hermosillo, Sonora para decir que se le “antojaba” consumir “perico”.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo” dijo el cantante en el Estadio Fernando Valenzuela.

“La neta con esta rola (canción) se me antoja irme al baño y echarme un perico (cocaína), para que les voy a decir que no, si sí, como buen hermosillense, ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compás!”

Carín León