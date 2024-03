Los borrachos y los niños dicen la verdad, y tal parece que un Carín León borracho confesó su consumo de drogas, diciendo que le daban ganas de irse a echar “un perico” en pleno concierto.

Carín León se ha convertido de los cantantes de regional mexicano, más escuchado en los últimos meses, sobre todo porque él se fue hacia el lado de las románticas.

Sin embargo, el éxito de Carín León -de 34 años de edad- en un concierto de Hermosillo, Sonora, se está viendo opacado por la declaración que hizo a sus ganas de echarse “un perico”.

Carín León se presentó en la madrugada de este 3 de marzo, en su natal Hermosillo, Sonora, y aunque tuvo gran asistencia, su concierto está siendo opacado por la confesión que hizo.

De forma emocionada, Carín León dijo que se iba a poner “un pedón” al iniciar su concierto en Hermosillo, Sonora, donde logró más de 15 mil personas en el Estadio Fernando Valenzuela.

A pesar de esto y de que Carín León dio un espectacular concierto en la ciudad que lo vio nacer, los alcoholes hicieron que al cantante se le soltara la lengua y hablara de más.

Según un video expuesto por los asistentes al concierto de Carín León, en medio de la peda, y buscando dar introducción a una canción, el cantante confesó su consumo de cocaína o bien, “perico”.

Y es que el video muestra a la perfección la forma en que Carín León compartió a sus fans las ganas que le daban de echar “un perico” con la canción que iba a cantar enseguida.

Asimismo, se deslindó de ser ejemplo por ser famoso, asegurando que le valía lo que dijeran con su reconocimiento a consumir “perico”.

“No soy ejemplo de nadie . Pero la neta rola se me antoja, irme y me echaba un perico, lo que es, pa’ que le voy a decir que no, si sí. Como buen hermosillense, derecho, y a quien no le guste es su problema, no el mío.

Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera”.

Carín León, cantante.