El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dieron el banderazo de salida a la Estrategia de Constructores de Paz, que a partir de este momento contempla a los jóvenes en reclusión.

El objetivo es incluirlos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que quienes están por concluir su sentencia tengan herramientas para reincorporarse a la sociedad.

De esta manera, los jóvenes de 18 a 29 años cuando salgan tendría una beca de capacitación para el trabajo.

“Cuántos chavos van a la cárcel, que están en la edad para cuando salgan, está programado para que trabajemos con ellos incluso en el propio reclusorio, y decirles, tú vas a salir en tanto tiempo, sigues siendo un joven y tienes una oportunidad de que tengas este trabajo, te van a pagar el salario mínimo y vas a tener seguridad social y un lugar en donde puedas ser aprendiz” Rubén Rocha. Gobernador Sinaloa

Estrategia de Seguridad de Sinaloa busca capacitar a jóvenes para que no se integren al narco

No obstante, el programa tiene otro objetivo ya conocido, que los jóvenes no sean cooptados por el crimen organizado.

El programa arrancó en una de las colonias emblemáticas de Culiacán, la 21 de marzo, donde los jóvenes que se inscriban recibirán cinco mil 258 pesos mensuales, equivalentes al salario mínimo general, durante una capacitación de un año.

El gobernador hizo un llamado a las madres que tengan a un hijo a punto de salir de prisión para que los inscriban en el programa y tengan la misma oportunidad de los jóvenes que no estudian o no trabajan, e incluso quienes se encuentran desempleados.

Sinaloa va por devolverle a jóvenes en prisión las ganas de reinsertarse a la sociedad

Rubén Rocha dijo que este programa busca devolverles las ganas de regresar a la sociedad y a la vez diminuir la violencia y la inseguridad.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez resaltó el compromiso de Rubén Rocha para diminuir los índices de violencia.

Destacó que este tipo de programas buscan ofrecer oportunidades de desarrollo dignas a los jóvenes y para ello es importante trabajar en coordinación con los estados, como es Sinaloa.

“¿Qué queremos? Evitar que los jóvenes que no han podido estudiar o que no encuentran trabajo, que viven en una difícil situación, no estén sin hacer nada y que se pongan a trabajar, que tengan un empleo remunerado y con eso se evite que sean cooptados por el crimen, que no se sumen a las filas de las bandas delictivas, que asaltan que roban”, dijo la funcionaria.