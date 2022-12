Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, inauguró en cumplimiento de su palabra empeñada con los habitantes de la comunidad de Chinobampo, perteneciente al municipio de El Fuerte, su carretera, obra a la que se había comprometido cuando hace meses visitó el pueblo para poner en marcha la construcción de un pozo para el abastecimiento de agua potable.

El mandatario estatal arribó a Chinobampo, acompañado por:

Esto para entregar la pavimentación del último tramo de la carretera, de mil 300 metros, donde se invirtieron 10 millones 600 mil pesos, con el cual se concluye totalmente esta rúa, pues desde hace casi 10 años los trabajos habían quedado inconclusos.

Esta nueva visita también sirvió para entregar simbólicamente el pozo que los habitantes le pidieron cuando el gobernador Rubén Rocha acudió a la comunidad para reunirse con una familia en particular, para dar su pésame por el deceso de una sus hijas, ocasión en la cual le solicitaron dicha obra, ya que no existía fuente de abastecimiento para la red de agua potable, y por lo tanto carecían del servicio en sus casas.

Como respuesta, el mandatario estatal instruyó al secretario Zavala Cabanillas para que de inmediato se iniciara la perforación del pozo, cuyo costo fue de:

Y los trabajos del mismo se concluyeron en menos de 30 días .

Cabe destacar que en esa misma ocasión, además del pozo, los habitantes también le solicitaron terminar la carretera , ya que en las dos pasadas administraciones estatales se inició desde El Fuerte, pero nunca se concluyó hasta Chinobampo, petición que también encontró un compromiso del gobernador Rubén Rocha, el cual se honró.

“Yo tengo mucha identificación con la gente de los pueblos, soy de un rancho, y no me he enriquecido, ni me voy a enriquecer de la gubernatura, nosotros somos de la Cuarta Transformación y no debemos robar, no debemos traicionar, y no debemos mentir, por eso a las señoras que me pidieron agua, inmediatamente, el siguiente día vino José Luis porque yo le dije que el siguiente día viniera, porque no estamos en campaña, no vengo a prometer, lo que digo yo que lo vamos hacer, lo vamos a hacer, como la carretera y el pozo que ya se los hicimos”.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa