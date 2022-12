El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya inauguró 5 calles más pavimentadas en Araguato, entre las colonias más populares en el municipio de Culiacán.

La inversión de estas obras fue alrededor de 22 millones de pesos, de la que se realizó con el apoyo del gobierno de Rubén Rocha Moya, así como el gobierno municipal de Culiacán.

Las 5 calles fueron:

Estas calles suman una longitud de 1 mil 353 metros y una inversión en su conjunto de 21 millones 755 mil pesos.

En su mensaje a los habitantes de Culiacán, Rubén Rocha Moya destacó que esta pavimentación es con el sentido de la Cuarta Transformación la cual responde a realizar obras de alto sentido social.

Así como es satisfacer las necesidades básicas de la población, y no las grandes obras faraónicas de cientos de millones de pesos de costo, sino las acciones que buscan proveer los servicios de los que carecen los habitantes, como:

También el gobernador de Sinaloa enfatizó que es importante, que los colonos de Culiacán tuvieran calles pavimentadas para que con la temporada de lluvias no se llenen de lodo.

Igualmente, Rubén Rocha Moya le dijo a los colonos que le dio instrucciones al secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas para que brinde otros servicios públicos básicos en la zona.

“Las prioridades nuestras es eso, por eso la obra nuestra es con sentido social: agua, luz; aquí me dijeron de una colonia que no tiene alumbrado, ya le di instrucciones a José Luis para que se los ponga. El drenaje, los caminos, las calles, que son con pavimento hidráulico, ¿y cuánto te cobraron? Nada, nosotros no cobramos por las obras, ustedes no deben nada por la calle”

Rubén Rocha Moya