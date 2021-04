Rubén Rocha: "No soy soberbio, ni tengo miedo a debatir"

Rubén Rocha acudirá a los debates de la autoridad electoral con todos los candidatos a la gubernatura de Sinaloa.

México.- El aspirante a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que participará en los debates que convoque la autoridad electoral con las y los candidatos que buscan la gubernatura de Sinaloa.

Así lo dijo acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a la vez que señaló prefiere debatir con todos los candidatos a la gubernatura y no únicamente con quien lo retó, en referencia al candidato del PRI Mario Zamora.

Rubén Rocha recordó que ya debatió con ese candidato en las campañas de 2018 y no le fue bien en cuanto a votos por lo que afirmó no es soberbio y tampoco tiene ningún temor, pero prefiere debatir con todos.

“Yo ya debatí con el candidato que me invita en 2018 y no le fue muy bien, por cierto, tuvo menos de la mitad de los votos que yo saqué, pero además, en los debates nunca se le ubicó como el ganador; no tenemos ningún temor para debatir ni tampoco somos soberbios; nosotros vamos a debatir con todos los candidatos, mis respetos, somos ocho, mujeres y hombres, nosotros incluimos a todos” Rubén Rocha. Candidato Morena

Mario Delgado resalta que Morena encabeza encuestas

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, resaltó que en las encuestas que se han realizado en Sinaloa, Rubén Rocha es favorecido con las preferencias, por lo que la gente ya se decidió para que la Cuarta Transformación se instale en el estado.

De gira en la colonia Los Ángeles de Culiacán, Sinaloa, Mario Delgado dijo que se tienen que ampliar los programas sociales y que el gobernador haga equipo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.